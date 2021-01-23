Пожар в Харькове — арендатору избрана мера пресечения (ВИДЕО)https://racurs.ua/n149424-pojar-v-harkove-arendatoru-izbrana-mera-presecheniya-video.htmlРакурс
Мера пресечения Вячеславу Кравченко — арендатору здания, в котором располагался пансионат для пожилых людей в Харькове, где 21 января случился пожар, который унес жизни 15 человек, избрал Киевский райсуд города.
Кравченко находиться под стражей 60 суток — до 21 марта включено, без права внесения залога. Об этом сообщает агентство УНН.
Отмечается, что на таком мере пресечения для Кравченко настаивала прокуратура.
В то же время его защита просила круглосуточный домашний арест с изъятием загранпаспорта.
Сам Кравченко настаивал, что он сотрудничает со следствием и стремится разобраться в ситуации. Он утверждал, что пансионатом занималась его жена Ольга Кравченко, а он лишь иногда ей помогал, в частности, покупал продукты для жителей пансионата.
Суд также должен рассмотреть вопрос избрания меры пресечения Ольге Кравченко.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после пожара в Харькове предложил создать реестр учреждений для пожилых людей.