Во время пожара в Харькове, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n149424-pojar-v-harkove-arendatoru-izbrana-mera-presecheniya-video.html

Ракурс

Мера пресечения Вячеславу Кравченко — арендатору здания, в котором располагался пансионат для пожилых людей в Харькове, где 21 января случился пожар, который унес жизни 15 человек, избрал Киевский райсуд города.

Кравченко находиться под стражей 60 суток — до 21 марта включено, без права внесения залога. Об этом сообщает агентство УНН.

Отмечается, что на таком мере пресечения для Кравченко настаивала прокуратура.

В то же время его защита просила круглосуточный домашний арест с изъятием загранпаспорта.

Сам Кравченко настаивал, что он сотрудничает со следствием и стремится разобраться в ситуации. Он утверждал, что пансионатом занималась его жена Ольга Кравченко, а он лишь иногда ей помогал, в частности, покупал продукты для жителей пансионата.

Суд также должен рассмотреть вопрос избрания меры пресечения Ольге Кравченко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после пожара в Харькове предложил создать реестр учреждений для пожилых людей.