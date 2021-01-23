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Ракурс
Александр Тупицкий, фото: «Обозреватель»

Глава КСУ Тупицкий подал в суд на госохрану

23 янв 2021, 13:12
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Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александро Тупицкий, отстраненный на два месяца указом президента Владимира Зеленского, подал в суд на Управление госохраны, сотрудники которого препятствовали ему в попадании на рабочее место.

Соответствующий иск от Тупицкого поступил в Окружной админсуд Киева 19 января. Об этом свидетельствуют данные портала «Судебная власть Украины».

Третьей стороной в иске является Государственное бюро расследований (ГБР).

Отмечается, что предметом иска Тупицкого является «запрет совершать действия».

Дело будет рассматривать судья Ярослава Добрянская.


Напомним, Тупицкий не смог попасть в здание КСУ 19 января и вызвал полицию. На следующий день госохрана его также не пропустила в КСУ, сославшись на необходимость выполнения решения ГБР.

Источник: Ракурс


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