Глава КСУ Тупицкий подал в суд на госохрану

Александр Тупицкий, фото: «Обозреватель»

https://racurs.ua/n149423-glava-ksu-tupickiy-podal-v-sud-na-gosohranu.html

Ракурс

Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александро Тупицкий, отстраненный на два месяца указом президента Владимира Зеленского, подал в суд на Управление госохраны, сотрудники которого препятствовали ему в попадании на рабочее место.

Соответствующий иск от Тупицкого поступил в Окружной админсуд Киева 19 января. Об этом свидетельствуют данные портала «Судебная власть Украины».

Третьей стороной в иске является Государственное бюро расследований (ГБР).

Отмечается, что предметом иска Тупицкого является «запрет совершать действия».

Дело будет рассматривать судья Ярослава Добрянская.

Напомним, Тупицкий не смог попасть в здание КСУ 19 января и вызвал полицию. На следующий день госохрана его также не пропустила в КСУ, сославшись на необходимость выполнения решения ГБР.