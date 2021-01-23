В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: «РБК-Украина»

https://racurs.ua/n149422-koronavirus-v-kieve-vyzdoroveli-za-sutki-v-chetyre-raza-bolshe-chelovek-chem-zaboleli.html

Ракурс

Коронавирус в Киеве продолжает распространяться. За прошедшие сутки, 22 января, были обнаружены еще 536 случаев этого заболевания, в том числе 15 — среди медиков.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Среди новых случаев заболевания:

301 женщина в возрасте от 19 до 93 лет;

девять девочек в возрасте от 2 до 16 лет;

216 мужчин в возрасте двух от 19 до 90 лет;

10 мальчиков от трех до 16 лет.

48 больных госпитализировали.

Больше всего случаев коронавирусной болезни COVID-19 за сутки обнаружили в таких районах столицы:

Дарницком — 87;

Деснянском — 87;

Святошинском — 75;

Соломенском — 62.

Умерли за сутки 12 больных, выздоровели — 1 тыс. 972 пациента.

За все время эпидемии коронавируса в столице:

обнаружили почти 126 тыс. случаев COVID-19;

умерли 2 тыс. 272 ​​больных;

выздоровели 56 тыс. 972 пациента.

Напомним, Кличко недавно пообещал закупить для жителей столицы 1 млн доз вакцины от COVID-19, используя «свои иностранные контакты».