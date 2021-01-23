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В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: «РБК-Украина»

Коронавирус в Киеве — выздоровели за сутки в четыре раза больше человек, чем заболели (ИНФОГРАФИКА)

23 янв 2021, 12:44
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Коронавирус в Киеве продолжает распространяться. За прошедшие сутки, 22 января, были обнаружены еще 536 случаев этого заболевания, в том числе 15 — среди медиков.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Среди новых случаев заболевания:

  • 301 женщина в возрасте от 19 до 93 лет;
  • девять девочек в возрасте от 2 до 16 лет;
  • 216 мужчин в возрасте двух от 19 до 90 лет;
  • 10 мальчиков от трех до 16 лет.

48 больных госпитализировали.

Больше всего случаев коронавирусной болезни COVID-19 за сутки обнаружили в таких районах столицы:

  • Дарницком — 87;
  • Деснянском — 87;
  • Святошинском — 75;
  • Соломенском — 62.

Умерли за сутки 12 больных, выздоровели — 1 тыс. 972 пациента.

За все время эпидемии коронавируса в столице:


  • обнаружили почти 126 тыс. случаев COVID-19;
  • умерли 2 тыс. 272 ​​больных;
  • выздоровели 56 тыс. 972 пациента.

Коронавирус в Киеве, инфографика: КГГА

Напомним, Кличко недавно пообещал закупить для жителей столицы 1 млн доз вакцины от COVID-19, используя «свои иностранные контакты».

Источник: Ракурс


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