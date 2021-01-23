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В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: «РБК-Украина»
Коронавирус в Киеве — выздоровели за сутки в четыре раза больше человек, чем заболели (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n149422-koronavirus-v-kieve-vyzdoroveli-za-sutki-v-chetyre-raza-bolshe-chelovek-chem-zaboleli.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве продолжает распространяться. За прошедшие сутки, 22 января, были обнаружены еще 536 случаев этого заболевания, в том числе 15 — среди медиков.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Среди новых случаев заболевания:
- 301 женщина в возрасте от 19 до 93 лет;
- девять девочек в возрасте от 2 до 16 лет;
- 216 мужчин в возрасте двух от 19 до 90 лет;
- 10 мальчиков от трех до 16 лет.
48 больных госпитализировали.
Больше всего случаев коронавирусной болезни COVID-19 за сутки обнаружили в таких районах столицы:
- Дарницком — 87;
- Деснянском — 87;
- Святошинском — 75;
- Соломенском — 62.
Умерли за сутки 12 больных, выздоровели — 1 тыс. 972 пациента.
За все время эпидемии коронавируса в столице:
- обнаружили почти 126 тыс. случаев COVID-19;
- умерли 2 тыс. 272 больных;
- выздоровели 56 тыс. 972 пациента.
Напомним, Кличко недавно пообещал закупить для жителей столицы 1 млн доз вакцины от COVID-19, используя «свои иностранные контакты».
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