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У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: «РБК-Україна»
Коронавірус у Києві — одужали за добу вчетверо більше осіб, ніж захворіли (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n149422-koronavirus-u-kyievi-odujaly-za-dobu-vchetvero-bilshe-osib-nij-zahvorily-infografika.htmlРакурс
Коронавірус у Києві продовжує поширюватися. За минулу добу, 22 січня, було виявлено ще 536 випадків цього захворювання, серед них 15 — серед медиків.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.
Серед нових випадків захворювання:
- 301 жінка віком від 19 до 93 років;
- дев’ять дівчаток віком від 2 до 16 років;
- 216 чоловіків віком двох від 19 до 90 років;
- 10 хлопчиків від трьох до 16 років.
48 хворих госпіталізували.
Найбільше випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу виявили в таких районах столиці:
- Дарницькому — 87;
- Деснянському — 87;
- Святошинському — 75;
- Солом‘янському — 62.
Померли за добу 12 хворих, одужали — 1 тис. 972 пацієнти.
За весь час епідемії коронавірусу у столиці:
- виявили майже 126 тис. випадків COVID-19;
- померли 2 тис. 272 хворих;
- одужали 56 тис. 972 пацієнти.
Нагадаємо, Кличко нещодавно пообіцяв закупити для мешканців столиці 1 млн доз вакцини від COVID-19, використовуючи «свої іноземні контакти».
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