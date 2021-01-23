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Ракурс
У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: «РБК-Україна»

Коронавірус у Києві — одужали за добу вчетверо більше осіб, ніж захворіли (ІНФОГРАФІКА)

23 січ 2021, 12:44
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Коронавірус у Києві продовжує поширюватися. За минулу добу, 22 січня, було виявлено ще 536 випадків цього захворювання, серед них 15 — серед медиків.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Серед нових випадків захворювання:

  • 301 жінка віком від 19 до 93 років;
  • дев’ять дівчаток віком від 2 до 16 років;
  • 216 чоловіків віком двох від 19 до 90 років;
  • 10 хлопчиків від трьох до 16 років.

48 хворих госпіталізували.

Найбільше випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу виявили в таких районах столиці:

  • Дарницькому — 87;
  • Деснянському — 87;
  • Святошинському — 75;
  • Солом‘янському — 62.

Померли за добу 12 хворих, одужали — 1 тис. 972 пацієнти.

За весь час епідемії коронавірусу у столиці:


  • виявили майже 126 тис. випадків COVID-19;
  • померли 2 тис. 272 хворих;
  • одужали 56 тис. 972 пацієнти.

Коронавірус у Києві, інфографіка: КМДА

Нагадаємо, Кличко нещодавно пообіцяв закупити для мешканців столиці 1 млн доз вакцини від COVID-19, використовуючи «свої іноземні контакти».

Джерело: Ракурс


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