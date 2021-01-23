У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: «РБК-Україна»

https://racurs.ua/ua/n149422-koronavirus-u-kyievi-odujaly-za-dobu-vchetvero-bilshe-osib-nij-zahvorily-infografika.html

Ракурс

Коронавірус у Києві продовжує поширюватися. За минулу добу, 22 січня, було виявлено ще 536 випадків цього захворювання, серед них 15 — серед медиків.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Серед нових випадків захворювання:

301 жінка віком від 19 до 93 років;

дев’ять дівчаток віком від 2 до 16 років;

216 чоловіків віком двох від 19 до 90 років;

10 хлопчиків від трьох до 16 років.

48 хворих госпіталізували.

Найбільше випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу виявили в таких районах столиці:

Дарницькому — 87;

Деснянському — 87;

Святошинському — 75;

Солом‘янському — 62.

Померли за добу 12 хворих, одужали — 1 тис. 972 пацієнти.

За весь час епідемії коронавірусу у столиці:

виявили майже 126 тис. випадків COVID-19;

померли 2 тис. 272 хворих;

одужали 56 тис. 972 пацієнти.

Нагадаємо, Кличко нещодавно пообіцяв закупити для мешканців столиці 1 млн доз вакцини від COVID-19, використовуючи «свої іноземні контакти».