Голова КСУ Тупицький подав до суду на держохорону

Голова КСУ Тупицький подав до суду на держохоронуhttps://racurs.ua/ua/n149423-golova-ksu-tupyckyy-podav-do-sudu-na-derjohoronu.htmlРакурс
Голова Конституційного суду України (КСУ) Олександро Тупицький, відсторонений на два місяці указом президента Володимира Зеленського, подав до суду на Управління держохорони, співробітники якого перешкоджали йому у потраплянні на робоче місце.
Відповідний позов від Тупицького надійшов до Окружного адмінсуду Києва 19 січня. Про це свідчать дані порталу «Судова влада України».
Третьою стороною у позові є Державне бюро розслідувань (ДБР).
Зазначається, що предметом позову Тупицького є «заборона вчиняти дії».
Справу розглядатиме суддя Ярослава Добрянська.
Нагадаємо, Тупицький не зміг потрапити до будівлі КСУ 19 січня і викликав поліцію. Наступного дня держохорона його також не пропустила до КСУ, пославшись на необхідність виконання рішення ДБР.