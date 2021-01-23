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Ракурс
Олександр Тупицький, фото: «Обозреватель»

Голова КСУ Тупицький подав до суду на держохорону

23 січ 2021, 13:12
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Голова Конституційного суду України (КСУ) Олександро Тупицький, відсторонений на два місяці указом президента Володимира Зеленського, подав до суду на Управління держохорони, співробітники якого перешкоджали йому у потраплянні на робоче місце.

Відповідний позов від Тупицького надійшов до Окружного адмінсуду Києва 19 січня. Про це свідчать дані порталу «Судова влада України».

Третьою стороною у позові є Державне бюро розслідувань (ДБР).

Зазначається, що предметом позову Тупицького є «заборона вчиняти дії».

Справу розглядатиме суддя Ярослава Добрянська.


Нагадаємо, Тупицький не зміг потрапити до будівлі КСУ 19 січня і викликав поліцію. Наступного дня держохорона його також не пропустила до КСУ, пославшись на необхідність виконання рішення ДБР.

Джерело: Ракурс


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