Під час навчань в умовах низьких температур, фото: Генштаб ЗСУ

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Військові Сил спеціальних операцій (ССО) використали погіршення погодних умов, котре приніс в Україну зимовий циклон, щоб відпрацювати дії в умовах низьких температур.

Навчання співпали з великим християнським святом — Водохрещем, тож поруч з військовими був капелан військової частини, який на початку тренувань благословив своїх підопічних і освятив воду. Про це повідомляє прес-служба Генштабу Збройних сил України (ЗСУ).

Тренування відбулися на одному з озер, вкритому товстим шаром криги завдяки двадцятиградусному морозу. Зазначається, що через такі умови підготовлені на місці навчань ополонки швидко вкривалися льодом, який доводилося розбивати палицями.

Військові, зокрема, відпрацьовували такі навички, які можуть знадобитися при виконанні бойових завдань:

вміння самостійно вибратися з льодового провалу у повному комплекті польового спорядження;

недопущення переохолодження у людини, яка щойно побувала в крижаній воді (для цього застосовувалося зігрівання термоковдрою в колі);

надання в польових умовах першої медичної допомоги потерпілому, який не може дихати при ознаках спазмової реакції організму.

Одним із завдань було пронирнути під кількома льодовими ділянками і не промахнутися у спробі виринути на поверхню, — зазначають у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, наприкінці грудня українські військові в районі операції Об'єднаних сил (ООС) відпрацювали десантування з вертольота.