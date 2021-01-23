Мітинг за Навального в Москві супроводжується сутичками. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n149427-mityngy-na-pidtrymku-navalnogo-v-moskvi-suprovodjuutsya-sutychkamy-ta-zatrymannyamy-translyaciya.html

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Протести в Росії проходять 23 січня по всій країні в підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Закликав росіян вийти на вулиці сам заарештований опозиціонер, якого намагалися вбити «Новичком». Сам від перебуває в СІЗО, туди його суд відправив на 30 діб. У Москві мітинг проходить на Пушкінській площі. У мережі російські медіа та очевидці події публікують безліч фото та відео.

За інформацією ЗМІ, на Пушкінській площі в Москві зібралося близько 3 тис. осіб. Повідомляється про 60 затриманих. Активісти відбивають затриманих у поліції, фіксуються сутички. Силовики ж жорстко діють проти мітингувальників, в хід ідуть палиці та спецзасоби. За інформацією «ОВД-Інфо», станом на 14.20 за київським часом затримано 863 особи по всій Росії.

Мітингують росіяни й у Санкт-Петербурзі, Пермі, Рязані, Нижньому Новгороді та інших містах. Також акції відбуваються й поза межами РФ — на підтримку Навального вийшли в Мюнхені, Гельсінкі, Батумі, Лондоні, Тольятті, Гаазі та Талліні.

Нагадаємо, 23 січня у Владивостоці поліцейські спецпризначенці з ОМОНу жорстоко розігнали учасників акції «Волю Навальному!» Окрім Владивостока, мітинги розпочалися ще в низці міст Росії — Улан-Уде, Читі, Благовіщенську, Хабаровську, Іркутську, Южно-Сахалінську, Магадані, Якутську та Комсомосльську-на-Амурі.