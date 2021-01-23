Суд арестовал еще двух подозреваемых по делу о пожаре в Харькове. Фото: ВВС

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Меру пресечения избрали еще двум подозреваемым по делу о пожаре в доме престарелых в Харькове.

Киевский районный суд Харькова 23 января отправил под стражу владельца здания и жену арендатора, которая руководила заведением. Славик Акопян и Ольга Кравченко арестованы на 60 суток без права внесения залога. Об этом сообщалось в трансляции судебного заседания.

Акопян утверждает, что обеспечить помещение мерами противопожарной безопасности по соглашению должны были арендаторы.

Это, я считаю, просто халатность. Я некомпетентный человек, не смог следить, вся эта пожарная безопасность, все остальное. Когда у нас было соглашение, они обязывались, что сами все это будут делать. И у нас в договоре это указывается, этот пункт, что они отвечают за все эти параметры, — сказал подозреваемый в суде.

В Офисе генпрокурора добавили, что суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога четырем лицам, которые подозреваются в нарушении требований пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что суд арестовал до 21 марта Вячеслава Кравченко — арендатора дома, в котором располагался сгоревший пансионат для пожилых людей в Харькове.

Напомним, 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом для пожилых людей, возник пожар на втором этаже. Дом престарелых был частным пансионатом «Золотое время». В результате пожара погибли 15 человек, правоохранители задержали четырех подозреваемых.