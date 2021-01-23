Суд арештував ще двох підозрюваних у справі про пожежу в Харкові. Фото: ВВС

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Запобіжний захід обрали ще двом підозрюваним у справі про пожежу в будинку для літніх людей у Харкові.

Київський районний суд Харкова 23 січня відправив під варту власника будівлі та дружину орендаря, яка керувала закладом. Славік Акопян та Ольга Кравченко арештовані на 60 діб без права внесення застави. Про це повідомлялося у трансляції судового засідання.

Акопян стверджує, що забезпечити приміщення заходами протипожежної безпеки за угодою мали орендарі.

Це, я вважаю, просто недбалість. Я некомпетентний чоловік, не зміг стежити, уся ця пожежна безпека, усе інше. Коли у нас була угода, вони зобов’язувалися, що самі усе це робитимуть. І у нас в угоді це вказується, цей пункт, що вони відповідають за усі ці параметри, — зазначив підозрюваний у суді.

В Офісі генпрокурора додали, що суд вже обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави чотирьом особам, які підозрюються в порушенні вимог пожежної безпеки.

Раніше повідомлялося, що суд арештував до 21 березня В’ячеслава Кравченка — орендаря будинку, у котрому розташовувався згорілий пансіонат для літніх людей у Харкові.

Нагадаємо, 21 січня у Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. Будинок для літніх людей був приватним пансіонатом «Золотий час». Внаслідок пожежі загинули 15 осіб, правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних.