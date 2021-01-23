Голубовська та Глузман звернулися до українців через дискредитацію політиками лікарів

Українські лікарі звернулися до громадськості через ситуацію, що склалася з медичною системою в Україні.

У зверненні, яке підписали лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська та психіатр Семен Глузман, медики звинувачують українських політиків у проведенні кампанії з дискредитації лікарів. Наголошують медпрацівники й на тому, що без їхнього відома була створена Національна служба охорони здоров’я України, яка, на думку лікарів, руйнує українську медичну систему. Медики також звинуватили політиканів у переслідуванні міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Текст звернення опинився у розпорядженні «Ракурсу».

Також заявляється й про мізерне фінансування медицини. Українців лікарі попередили, що мовчання народу не зупинить процес подальшого руйнування медичної системи.

Повний текст звернення мовою оригіналу:

Обращение к украинской общественности.

Мы не намерены уезжать из своей страны. Хотя каждого из нас готовы принять коллеги в других государствах, где труд врача достойно оплачивается, где наша профессия является престижной. Мы остаёмся здесь, с вами, несмотря на усиливающуюся кампанию нашей дискредитации.

Её, эту кампанию развязали украинские политики. Её цель — переложить на нас, врачей, ответственность за собственную несостоятельность, собственные неудачи, собственную коррупцию. Именно они, политики ежедневно поливают грязью и ложью украинского врача, требуя от него совершать чудо излечения пациента в условиях нищенского финансирования отечественной медицины.

Это они, политики унижают нас всех, и врачей, и пациентов, приглашая в кресло министра здравоохранения иностранку, не имеющую ни соответствующих знаний, ни необходимого управленческого опыта.

Это они, политики создают абсурдные законы, лишающие министра здравоохранения права распоряжаться финансами, собранными всеми нами для поддержки и развития медицинской системы страны.

Это они, политики, цинично игнорируют конституционные гарантии, лишая граждан Украины права на бесплатное медицинское обслуживание.

Это они, политики необоснованными, лживыми претензиями ежедневно преследуют министра здравоохранения Максима Степанова. Первого за все 30 лет нашей независимости министра, пытающегося оздоровить печальную ситуацию в украинской системе здравоохранения.

Мы — не политики. Мы, врачи, лишены права участвовать в выборе своих профильных министров. Мы лишены права участвовать в подготовке законодательных решений в сфере медицины. Без нас, не спрашивая наше компетентное мнение, была создана паразитирующая на деньгах украинского налогоплательщика Национальная Служба Здравоохранения Украины, чьё участие в разрушении медицинской системы в стране невозможно преувеличить. По этой причине министр здравоохранения лишен права принимать необходимые самостоятельные решения.

Это не мы, врачи, виноваты в игнорировании вспышки коревой инфекции в Украине. Не мы виновны в том, что решением законодательной и исполнительной власти закрываются сотни больниц в украинской глубинке. Не мы, врачи, принимали преступное решение ликвидировать туберкулезные диспансеры и санатории в ситуации нарастающей эпидемии туберкулеза в стране. И совсем не мы виновны в том, что в Украине планомерно разрушается психиатрическая система, в результате чего наши психически больные сограждане умирают на улицах и в парках от голода и холода.

Мы знаем: большинство из вас недовольны качеством оказания медицинской помощи в стране. Но вы, именно вы избираете президента, парламент, руководителей местной власти. Да, вместе с нами, врачами. Тех,

которых приводили к власти в последние 30 лет, ненамеренно, но в силу своего равнодушия и некомпетентности привели национальную систему здравоохранения к катастрофе. Мы, врачи, понимаем, видим это ясно.

Сотни украинских врачей и медицинских сестер сегодня покидают Украину. Навсегда. Там, на чужбине они получают совершенно иные условия для работы и жизни. Там, на чужбине, их профессия является престижной. Не здесь. После угасания эпидемии коронавируса поток уезжающих из Украины медиков резко усилится. Увы, никто из них на родину не вернется, слишком велик контраст… Министр Степанов изменить ситуацию бессилен. Кардинальные решения — не за ним.

Цель нашего обращения только в одном. Мы, врачи, не имеем права на забастовку, на уличные протесты. Мы не имеем права оставить без помощи своих пациентов. Помните: не мы виновны в катастрофическом состоянии системы здравоохранения в Украине. Помните и такое: ваше молчание, ваше неучастие, ваше пассивное отношение к происходящему не остановит процесс разрушения медицины. Не надейтесь на чудо.

Голубовская Ольга, врач-инфекционист

Глузман Семен, врач-психиатр