Польща скасувала обов’язковий карантин для українців. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n149432-polscha-skasuvala-obov-yazkovyy-karantyn-dlya-ukrayinciv-scho-treba-znaty-zarobitchanam-video.html

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Польща дозволила громадянам України не відбувати обов’язковий десятиденний карантин.

Українці тепер при в’їзді у Польщу не зобов’язані відбувати карантин, якщо вони мають при собі негативний ПЛР-тесту на коронавірусну хворобу COVID-19. При цьому сам тест повинен бути отриманим не пізніше, ніж за 48 годин до моменту перетину кордону. Про це повідомив штаб прикордонної охорони Польщі на власному веб-сайті.

До лабораторій, де має бути зроблений тест, якихось вимог не зазначено. Потрібно лише, щоб документ був складений польською або англійською мовою.

Зазначається, що новий пункт на звільнення від самоізоляції розповсюджується як на перетин зовнішнього кордону шенгенської зони, так і внутрішнього кордону. З повним переліком тих осіб, які звільняються від обов’язково карантину можна ознайомитись тут.

Нагадаємо, 22 січня Україна оновила список країн так званої «червоної» та

«зеленої» зон. У «червоній» COVID-зоні залишилися популярні серед українців Польща, Угорщина, Хорватія, Словаччина, Російська Федерація, Німеччина, Італія, Франція, США, Канада та Велика Британія.