Польша отменила обязательный карантин для украинцев. Фото: УП

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Польша разрешила гражданам Украины не отбывать обязательный десятидневный карантин.

Украинцы теперь при въезде в Польшу не обязаны отбывать карантин, если они имеют при себе отрицательный ПЦР-теса на коронавирусную болезнь COVID-19. При этом сам тест должен быть получен не позднее, чем за 48 часов до момента пересечения границы. Об этом сообщил штаб пограничной охраны Польши на собственном веб-сайте.

К лабораториям, где должен быть сделан тест, какие-то требования не указаны. Нужно лишь, чтобы документ был составлен на польском или английском языке.

Отмечается, что новый пункт на освобождение от самоизоляции распространяется как на пересечение внешней границы Шенгенской зоны, так и внутренней границы. С полным перечнем тех лиц, которые освобождаются от обязательно карантина можно ознакомиться здесь.

Напомним, 22 января Украина обновила список стран так называемой «красной» и «зеленой» зон. В «красной» COVID-зоне остались популярные среди украинцев Польша, Венгрия, Хорватия, Словакия, Российская Федерация, Германия, Италия, Франция, США, Канада и Великобритания.