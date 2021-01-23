Погода в Украине. Фото: odintsovo.info

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Погода в Украине 24 января будет очень сложной — обещают значительные осадки и шквалы.

На Правобережье Украины ожидаются порывы ветра 15−20 м/с, а в западных областях обещают значительный дождь и мокрый снег. Кроме того, кратковременные дожди ожидаются по всей стране. Ночью температура воздуха ожидается от 0° до 6° тепла, а днем столбики термометров покажут 4−10° тепла по Цельсию. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 24 января ожидается дождливая. Ночью температуру воздуха прогнозируют 0−2° тепла, а днем — от 5° до 7° выше нуля.

Погода в Харькове в завтрашний выходной днем будет дождливо, а ночью осадков не прогнозируют. Температуру воздуха ночью прогнозируют 2−4 градуса с отметкой плюс, днем 5−7° тепла.

Погодные условия в Одессе в ближайшие сутки с дождем только днем. Температурные показатели следующие — ночью ожидается 1−3° тепла, а днем обещают от 6−8° выше нуля.

Погода во Львове в ближайшие сутки днем будет дождливой. Столбики термометров ночью покажут 1−3° тепла, а днем обещают 6−8° тепла.

Погода в Карпатах 24 января будет с дождем. Температура воздуха ночью от 0° тепла до 6° тепла, а днем 5−8° выше нуля по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 24 января прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, погода в Украине 23 января ожидалась теплая и солнечная, а осадки не прогнозировались. Синоптики прогнозировали, что в Крыму температура достигнет отметки 13° тепла.