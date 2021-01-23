Умер телеведущий Ларри Кинг. Фото: Twitter Лари Кинга

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Умер Ларри Кинг — популярный американский телеведущий.

Мужчина ушел из жизни в возрасте 87 лет. Телеканал ABC 3 января сообщал, что Кинг был госпитализирован в медицинский центр Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе с коронавирусной инфекцией. В субботу, 23 января, о смерти Кинга говорится в сообщении, опубликованном на его странице в Twitter.

Ранее Кинга поместили на изоляцию из-за коронавируса, его не могли навещать родные. Также было известно, что Кинг болел диабетом, у него было больное сердце. В 2019 году он перенес третий в жизни инфаркт.

Кроме того, здоровье знаменитого телеведущего также подорвала семейная трагедия — 65-летний сын Энди Кинг умер от инфаркта, 52-летняя дочь Чая Кинг ушла из жизни из-за рака.

Ларри Кинг известен своей работой на CNN в период с 1985 по 2010 год. Ведущий брал интервью у политиков, бизнесменов и других знаменитостей в своем ток-шоу Larry King Live. С июля 2012 года он программу Larry King Now на веб-сайте Hulu и на канале RT America.

Напомним, в декабре 2020 года в возрасте 98 лет скончался легендарный модельер Пьер Карден. Дизайнер умер в госпитале у Нейи недалеко от Парижа.