Помер телеведучий Ларрі Кінг. Фото: Reuters

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Помер Ларрі Кінг — популярний американський телеведучий.

Чоловік пішов із життя у віці 87 років. Телеканал ABC 3 січня повідомляв, що Кінг був госпіталізований у медичний центр Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі з коронавірусною інфекцією. У суботу, 23 січня, про смерть Кінга йдеться в повідомленні, опублікованому на його сторінці в Twitter.

Раніше Кінга помістили на ізоляцію через коронавірус, його не могли відвідувати рідні. Також було відомо, що Кінг хворів на діабет, у нього було хворе серце. У 2019 році він переніс третій в житті інфаркт.

Крім того, здоров’я знаменитого телеведучого також підірвала сімейна трагедія — 65-річний син Енді Кінг помер від інфаркту, 52-річна дочка Чайа Кінг пішла з життя через рак.

Ларрі Кінг відомий своєю роботою на CNN в період з 1985 по 2010 рік. Ведучий брав інтерв’ю у політиків, бізнесменів та інших знаменитостей у своєму ток-шоу Larry King Live. З липня 2012 року він програму Larry King Now на веб-сайті Hulu та на каналі RT America.

Нагадаємо, у грудні 2020 року у віці 98 років помер легендарний модельєр П'єр Карден. Дизайнер пішов із життя в госпіталі у Нейї неподалік від Парижа.