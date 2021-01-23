SpaceX проводить рекордний запуск в історії космонавтики. Фото: flickr.com

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Ракурс

SpaceX (Спейс Ікс), американська приватна космічна компанія Ілона Маска, 23 січня здійснить наймасовіший за кількістю корисних навантажень запуск в історії космонавтики.

Місія Transporter-1 передбачає доставку на орбіту відразу 143 супутників, їх нестиме на собі ракета-носій Falcon 9. Загальна вага супутників складає понад 5 т. Запуск відбудеться о 16.40 за київським часом з комплексу SLC-40 в американському штаті Флорида. Про це повідомлялося на сайті SpaceX та в Twitter Ілона Маска.

Наразі світовий рекорд наразі належить індійській місії PSLV-C37, вона 15 лютого 2017 року змогла разом запустити в космос 104 супутника.

Запускаємо безліч невеликих супутників для широкого кола клієнтів. З радістю пропонуємо послуги по недорогому виходу на орбіту для невеликих компаній! — заявив Ілон Маск.

Нагадаємо, 20 січня приватна космічна компанія мільярдера Ілона Маска здійснила рекордний запуск ракети Falcon 9, котра вивела на орбіту 60 міні-супутників глобальної мережі інтернет-покриття Starlink.