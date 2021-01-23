Бійця «Альфи» затримали за підготовку вбивства начальника СБУ. Фото: uifuture.org

https://racurs.ua/ua/n149428-polkovnyk-alfy-obicyav-50-tys-dol-za-vbyvstvo-vplyvovogo-nachalnyka-sbu-dokument.html

Ракурс

Співробітника штабу Антитерористичного центру при СБУ затримали за підготовку замаху на начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.

53-річний Юрій Расюк працював старшим консультантом 7 відділу штабу АТЦ при СБУ, а його передбачуваною мішенню став ні хто інший як Андрій Наумов, друг нинішнього глави СБУ Івана Баканова. Нещодавно президент Зеленський присвоїв Наумову звання бригадного генерала. У службові обов’язки Андрія Наумова входить загальна організація і координація оперативно-службової діяльності за напрямом забезпечення власної безпеки органів та підрозділів СБУ, в тому числі АТЦ. Про це стало відомо «Ракурсу» з власних джерел.

Співробітник Антитерористичного центру полковник Юрій Расюк був затриманий вчора вдень. Головне слідче управління СБУ, яке проводить кримінальне розслідування, встановило наступні факти.

У жовтні 2020 Юрій Расюк у змові з невстановленими особами став розробляти детальний план замаху на життя Наумова, а вже в листопаді в одному з ресторанів на Печерську Расюк зустрівся з таким собі «Олегом», який, ймовірно, міг стати виконавцем замаху. За виконання замовлення полковник СБУ запропонував 50 тис. дол. і домовився про нову зустріч для уточнення деталей.

2 грудня 2020 року Расюк знову зустрівся з Олегом на Печерську (але вже в іншому ресторані) і показав йому публікацію-перепост проекту «Схеми» під назвою «Елітне сімейне майно глави внутрішньої безпеки СБУ». Оригінальна публікація мала назву «Таємний кадр СБУ: Alter Ego головного» контролера порядку"спецслужби Андрія Наумова (розслідування)".

У публікації було фото самого «об'єкта». Під час тої зустрічі Юрій Расюк ще не говорив про вбивство, він сказав передбачуваному виконавцю, що бригадного генерала потрібно так обробити, щоб той потрапив до лікарні мінімум на півроку. Олег погодився і пообіцяв почати стеження за місцями, де бував Наумов, і шляхами його пересування.

19 грудня 2020 року відбулася чергова зустріч з Олегом в ресторані на Печерську, і в кінці уточнив — або Наумов потрапляє на півроку в лікарню, або його потрібно вбити.

Вранці 12 січня нинішнього року з ранку біля скандальновідомого ресторану «Велюр» Олег отримав 1 тис. дол. від якогось «Юрія Вікторовича» за попередню роботу з організації нападу і можливого вбивства, а гроші були передані від Юрія Расюка. Наступного дня, 13 січня о 13.00 Расюк знову зустрівся з Олегом на автомийці на Печерську і підтвердив — тисяча доларів йде в оплату за організацію вбивства.

22 січня, в п’ятницю, в середині Юрій Расюк біля елітного житлового комплексу на Печерську передав Олегу ще 4 тис. дол., однак був затриманий. Полковнику СБУ було повідомлено про підозру на підставі цілої низки документів та результатів слідчих дій.

У суботу 23 січня слідчому судді Шевченківського районного суду надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у виді утримання під вартою, щоб запобігти спробі сховатися, знищити докази.