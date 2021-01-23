Бойца «Альфы» задержали за подготовку убийства начальника СБУ. Фото: uifuture.org

https://racurs.ua/n149428-polkovnik-alfy-obeschal-50-tys-doll-za-ubiystvo-vliyatelnogo-nachalnika-sbu-dokument.html

Ракурс

Сотрудника штаба Антитеррористического центра при СБУ задержали за подготовку покушения на начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ.

53-летний Юрий Расюк работал старшим консультантом 7 отдела штаба АТЦ при СБУ, а его предполагаемой мишенью стал ни много ни мало Андрей Наумов, друг нынешнего главы СБУ Ивана Баканова. Недавно президент Зеленский присвоил Наумову звание бригадного генерала. В служебные обязанности Андрея Наумова входит общая организация и координация оперативно-служебной деятельности по направлению обеспечения собственной безопасности органов и подразделений СБУ, в том числе АТЦ. Об этом стало известно «Ракурсу» из собственных источников.

Сотрудник Антитеррористического центра полковник Юрий Расюк был задержан вчера днем. Главное следственное управление СБУ, проводящее уголовное расследование, установило следующие факты.

В октябре 2020 Юрий Расюк в сговоре с неустановленными лицами стал разрабатывать детальный план покушения на жизнь Наумова, а уже в ноябре в одном из ресторанов на Печерске Расюк встретился с неким «Олегом», который, предположительно, мог стать исполнителем покушения. За выполнение заказа полковник СБУ предложил 50 тыс. долл. и договорился о новой встрече для уточнения деталей.

2 декабря 2020 года Расюк снова встретился с Олегом на Печерске (но уже в другом ресторане) и показал ему публикацию-перепост проекта «Схемы» под названием «Элитное семейное имущество главы внутренней безопасности СБУ». Оригинальная публикация называлась «Таємний кадр СБУ: Alter Ego головного „контролера порядності“ спецслужби Андрія Наумова (розслідування)».

В публикации было фото самого «объекта». В ту встречу Юрий Расюк еще не говорил об убийстве, он сказал предполагаемому исполнителю, что бригадного генерала нужно так отделать, чтобы тот попал в больницу минимум на полгода. Олег согласился и пообещал начать слежку за местами, где бывал Наумов, и путями его передвижения.

19 декабря 2020 года состоялась очередная встреча с Олегом в ресторане на Печерске, и в конце уточнил — или Наумов попадает на полгода в больницу, или его нужно убить.

Утром 12 января нынешнего года с утра возле скандально известного ресторана «Велюр» Олег получил 1 тыс. долл. от некоего «Юрия Викторовича» за предварительнуюю работу по организации нападения и возможного убийства, а деньги были переданы от Юрия Расюка. На следующий день, 13 января в 13.00 Расюк снова встретился с Олегом на автомойке на Печерске и подтвердил — тысяча долларов идет в оплату за организацию убийства.

22 января, в пятницу, в середине Юрий Расюк возле элитного жилого комплекса на Печерске передал Олегу еще 4 тыс. долл., однако был задержан. Полковнику СБУ было сообщено о подозрении на основании целого ряда документов и результатов следственных действий.

В субботу 23 января следственному судье Шевченковского районного суда поступило ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, чтобы предотвратить попытку скрыться, уничтожить улики.