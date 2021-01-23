SpaceX проводит рекордный запуск в истории космонавтики. Фото: flickr.com

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Ракурс

SpaceX (Спейс Икс), американская частная космическая компания Илона Маска, 23 января осуществит самый массовый по количеству полезных нагрузок запуск в истории космонавтики.

Миссия Transporter-1 предусматривает доставку на орбиту сразу 143 спутников, их будет нести на себе ракета-носитель Falcon 9. Общий вес спутников составляет более 5 т. Запуск состоится в 16.40 по киевскому времени из комплекса SLC-40 в американском штате Флорида. Об этом сообщалось на сайте SpaceX и в Twitter Илона Маска.

В настоящее время мировой рекорд в настоящее время принадлежит индийской миссии PSLV-C37, она 15 февраля 2017 года смогла вместе запустить в космос 104 спутника.

Запускаем множество небольших спутников для широкого круга клиентов. С радостью предлагаем услуги по недорогому выходу на орбиту для небольших компаний! — заявил Илон Маск.

Напомним, 20 января частная космическая компания миллиардера Илона Маска осуществила рекордный запуск ракеты Falcon 9, которая вывела на орбиту 60 мини-спутников глобальной сети интернет-покрытия Starlink.