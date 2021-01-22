Погода. Фото: Istock

https://racurs.ua/n149396-silnoe-poteplenie-nakroet-vse-regiony-pogoda-na-23-yanvarya-karta.html

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Погода в Украине 23 января ожидается теплая и солнечная, осадки не прогнозируются. Температура воздуха днем ожидается выше нуля, в Крыму температура достигнет отметки +13°.

Днем столбики термометров покажут от +2° до +13°. Ночи в эти сутки будут относительно теплыми, но в некоторых регионах возможны ночные заморозки. Ветер обещают южный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 23 января будет солнечной, без осадков. Ночью воздух достигнет −2°, а днем температура будет держаться на уровне от +2° до +4° тепла.

Погода в Харькове в ближайшие сутки ожидается плюсовая. Температура воздуха ночью составит от 0° до +2°, а днем столбики термометра застынут на уровне +6°.

Погодные условия в Одессе сменятся на тепло. Температура воздуха ночью составит +5° тепла, но днем воздух прогреется до +10°.

Погода во Львове завтра прогнозируется теплая, осадков не ожидается. Температурные показатели будут следующими: ночью 0…-2° мороза, а днем 9… +11° тепла.

Погода в Карпатах 23 января прогнозируется теплая. Столбики термометров в темное время суток покажут от +1° до +3° тепла, а днем температура достигнет +11° тепла по Цельсию.



Геомагнитная обстановка Украины 23 января прогнозируется спокойная. Магнитные бури не прогнозируются.

Отметим, что резкое потепление способствует формированию сосулек, поэтому стоит быть особенно осторожными под крышами домов. Рыбакам также следует продвигаться ближе к берегу — проруби становятся опаснее.

Напомним, ранее мы сообщали, что прогноз погоды на январь 2021 года обнародовал украинский гидрометцентр. Средняя температура воздуха в январе предполагается на уровне 0−4° С мороза. В южной части Украины температура достигнет местами 1−3° С тепла, что на 2−2,5°С превышает средние многолетние значения.