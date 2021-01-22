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Погода. Фото: Istock

Сильное потепление накроет все регионы — погода на 23 января (КАРТА)

22 янв 2021, 16:24
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Погода в Украине 23 января ожидается теплая и солнечная, осадки не прогнозируются. Температура воздуха днем ожидается выше нуля, в Крыму температура достигнет отметки +13°.

Днем столбики термометров покажут от +2° до +13°. Ночи в эти сутки будут относительно теплыми, но в некоторых регионах возможны ночные заморозки. Ветер обещают южный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 23 января будет солнечной, без осадков. Ночью воздух достигнет −2°, а днем температура будет держаться на уровне от +2° до +4° тепла.

Погода в Харькове в ближайшие сутки ожидается плюсовая. Температура воздуха ночью составит от 0° до +2°, а днем столбики термометра застынут на уровне +6°.

Погодные условия в Одессе сменятся на тепло. Температура воздуха ночью составит +5° тепла, но днем воздух прогреется до +10°.

Погода во Львове завтра прогнозируется теплая, осадков не ожидается. Температурные показатели будут следующими: ночью 0…-2° мороза, а днем 9… +11° тепла.

Погода в Карпатах 23 января прогнозируется теплая. Столбики термометров в темное время суток покажут от +1° до +3° тепла, а днем температура достигнет +11° тепла по Цельсию.

Погода в Украине на 23 января. Карта: УкргидрометцентрГеомагнитная обстановка Украины 23 января прогнозируется спокойная. Магнитные бури не прогнозируются.


Геомагнитная обстановка. Инфографика: GismeteoОтметим, что резкое потепление способствует формированию сосулек, поэтому стоит быть особенно осторожными под крышами домов. Рыбакам также следует продвигаться ближе к берегу — проруби становятся опаснее.

Напомним, ранее мы сообщали, что прогноз погоды на январь 2021 года обнародовал украинский гидрометцентр. Средняя температура воздуха в январе предполагается на уровне 0−4° С мороза. В южной части Украины температура достигнет местами 1−3° С тепла, что на 2−2,5°С превышает средние многолетние значения.

Источник: Ракурс


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