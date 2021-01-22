Протесты в Беларуси. Фото: Tut.by

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В Беларуси по три года «химии» получили участники акции протеста, которые выкатили на дорогу камень.

22 января оглашен приговор по делу политзаключенного 25-летнего Валерия Коленчица. 10 августа Валерий вместе с другими участниками акции протеста выкатил камень на проезжую часть на улице Притыцкого в Минске, сообщает Tut.by.

Судья признала его виновным в активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК), и приговорила к трем годам «химии».

По версии следствия, 10 августа мужчина вместе с группой лиц якобы умышленно препятствовал движению общественного транспорта, заранее это спланировав.

Кроме того, не подчинился неоднократным требованиям сотрудников правоохранительных органов и нарушил закон «О массовых мероприятиях».

За эту же акцию уже осудили друга Валерия, Артема Медведского. Обвиняемый заявил, что раскаивается в содеянном, уточнил, что был трезв, другие предметы, кроме камня, не трогал, призывов разойтись не слышал.

«Химия» — это исправительное учреждение открытого типа. Осужденные живут в помещениях, похожих на общежития или казармы. Каждый день ходят на работу — обычно за пределы места жительства, это может быть пилорама или колхоз.

Также оглашен приговор по делу Софии Малашевич и Тихона Клюкача, которые участвовали в акции протеста в сентябре у Дворца независимости. Суд постановил отправить в колонию 18-летних обвиняемых: Софию на два года, Тихона — на полтора.

По версии следствия, молодые люди якобы узнали из телеграм-канала о проведении акции и приняли в ней активное участие, это повлекло нарушение работы общественного транспорта и организаций.

Они люди признали вину, заявили, что раскаиваются в содеянном.

Приговор в законную силу не вступил, защитники заявили, что будут подавать жалобы. Фигуранты уголовного дела были признаны политзаключенными.

Напомним, жителя одного из белорусских сел оштрафовали за красно-белые жалюзи, размещение которых суд посчитал незаконным «одиночным пикетом».