«Незаконные» красно-белые жалюзи, фото: Tut.by

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Ракурс

В Беларуси жителя Минского района оштрафовали за «неправильный» цвет жалюзи на окне.

Суд решил, что размещенные на его окне бело-красно-белые жалюзи, которые по цвету похожи на используемый оппозицией бывший государственный флаг Беларуси, являются несанкционированным пикетом, сообщает портал Tut.by.

В результате жителя села Прилесье Минского района Сергея Мельянця оштрафовали на 30 базовых величин (почти 10 тыс. грн).

Отмечаетмя, что Мельянец вывесил эти жалюзи еще осенью 2020 года. В середине декабря в милиции посчитали их вывешенными бело-красно-белыми флагами и составили на мужчину протокол за «одиночный пикет без разрешения».

В документе сказано, что таким образом он «выразил свои общественно-политические настроения».

В то же время Мельянець, имеющий высшее духовное образование, в суде утверждал, что цвета жалюзи «отражают его христианское мировоззрение».

Белый цвет символизирует святость, которые мы, верующие люди, получаем благодаря пролитой Иисусом Христом на кресте крови за наши грехи, — заявлял он.

Напомним, недавно Международная федерация хоккея решила лишить Беларусь права проведения Чемпионата мира 2021 года.