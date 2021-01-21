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Ракурс
«Незаконні» червоно-білі жалюзі, фото: Tut.by

Суди Лукашенка штрафують білорусів за червоно-білі жалюзі (ФОТО)

21 січ 2021, 16:38
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У Білорусі жителя Мінського району оштрафували за «неправильний» колір жалюзі на вікні.

Суд вирішив, що розміщені на його вікні біло-червоно-білі жалюзі, які за кольором схожі на використовуваний опозицією колишній державний прапор Білорусі, є несанкціонованим пікетом, повідомляє портал Tut.by.

В результаті жителя села Прилісся Мінського району Сергія Мельянця оштрафували на 30 базових величин (майже 10 тис. грн).

Зазначається, що Мельянець вивісив ці жалюзі ще восени 2020 року. В середині грудня у міліції порахували їх вивішеними біло-червоно-білими прапорами та склали на чоловіка протокол за «одиночний пікет без дозволу».

В документі сказано, що в такий спосіб він «публічно висловив свої суспільно-політичні настрої».

Водночас Мельянець, який має вищу духовну освіту, у суді стверджував, що кольори жалюзі «відображають його християнський світогляд».

Білий колір символізує святість, які ми, віруючі люди, отримуємо завдяки пролитій Ісусом Христом на хресті крові за наші гріхи, — заявляв він.

«Незаконні» червоно-білі жалюзі, фото: Tut.by


«Незаконні» червоно-білі жалюзі, фото: Tut.by

Нагадаємо, нещодавно Міжнародна федерація хокею вирішила позбавити Білорусь права проведення Чемпіонату світу 2021 року.


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