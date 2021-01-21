«Незаконні» червоно-білі жалюзі, фото: Tut.by

https://racurs.ua/ua/n149342-sudy-lukashenka-shtrafuut-bilorusiv-za-chervono-bili-jaluzi-foto.html

Ракурс

У Білорусі жителя Мінського району оштрафували за «неправильний» колір жалюзі на вікні.

Суд вирішив, що розміщені на його вікні біло-червоно-білі жалюзі, які за кольором схожі на використовуваний опозицією колишній державний прапор Білорусі, є несанкціонованим пікетом, повідомляє портал Tut.by.

В результаті жителя села Прилісся Мінського району Сергія Мельянця оштрафували на 30 базових величин (майже 10 тис. грн).

Зазначається, що Мельянець вивісив ці жалюзі ще восени 2020 року. В середині грудня у міліції порахували їх вивішеними біло-червоно-білими прапорами та склали на чоловіка протокол за «одиночний пікет без дозволу».

В документі сказано, що в такий спосіб він «публічно висловив свої суспільно-політичні настрої».

Водночас Мельянець, який має вищу духовну освіту, у суді стверджував, що кольори жалюзі «відображають його християнський світогляд».

Білий колір символізує святість, які ми, віруючі люди, отримуємо завдяки пролитій Ісусом Христом на хресті крові за наші гріхи, — заявляв він.

Нагадаємо, нещодавно Міжнародна федерація хокею вирішила позбавити Білорусь права проведення Чемпіонату світу 2021 року.