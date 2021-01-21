Пожежу у будинку для літніх людей гасять в Харкові, загинули 15 людей, фото — ДСНС

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Пожежа у Харкові вже забрала життя 15 людей. Вогонь спалахнув у будівлі, яку переобладнали під будинок для літніх людей.

Пожежники працюють на вулиці Нижня Гиївська, 150Б. У двоповерховому житловому будинку пожежа почалася по обіді. Станом на 15.50 виявили тіла 15 людей, ще чотири особи постраждали, повідомляє ДСНС.

За попередніми даними, на момент початку пожежі в будинку перебувало 33 літні людини. Про це повідомив у соцмережах президент України Володимир Зеленський. Згодом пожежники повідомили, що встигли врятувати дев’ятьох людей.

До гасіння залучили 28 чоловік особового складу та сім спецавто. Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

Інформацію про 15 загиблих «Суспільному» підтвердила заступниця міського голови Харкова Світлана Горбунова-Рубан.