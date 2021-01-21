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Пожар в доме престарелых тушат в Харькове, погибли 15 человек, фото — ГСЧС

Пожар в доме престарелых тушат в Харькове, погибли 15 человек (ФОТО, ВИДЕО)

21 янв 2021, 16:26
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Пожар в Харькове уже унес жизни 15 человек. Огонь вспыхнул в здании, которое переоборудовали под дом престарелых.

Пожарные работают на улице Нижняя Гиевская, 150 Б. В двухэтажном жилом доме пожар начался после обеда. По состоянию на 15.50 обнаружили тела 15 человек, еще четыре человека пострадали, сообщает ГСЧС.

По предварительным данным, на момент начала пожара в доме находились 33 пожилых человека. Об этом сообщил в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский. Впоследствии пожарные сообщили, что успели спасти девять человек.

Пожар в доме престарелых тушат в Харькове, погибли 15 человек, фото — ГСЧС

К тушению привлекли 28 человек личного состава и семь спецмашин. Событие классифицировали как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Пожар в доме престарелых тушат в Харькове, погибли 15 человек, фото — ГСЧС

Информацию о 15 погибших «Суспільному» подтвердила заместитель городского головы Харькова Светлана Горбунова-Рубан.


Никаких официальных учреждений для пожилых людей, зарегистрированных по этому адресу нет. Мы не знаем, кто собрал там этих людей, — сказал «Суспільному» директор областного департамента соцзащиты населения Юрий Шпарага.

Пожар в доме престарелых тушат в Харькове, погибли 15 человек, фото — ГСЧС

Источник: Ракурс


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