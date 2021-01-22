Протести в Білорусі. Фото: Tut.by

https://racurs.ua/ua/n149395-try-roky-za-vykochenyy-na-dorogu-kamin-yak-lukashenko-karaie-protestuvalnykiv.html

Ракурс

У Білорусі по три роки «хімії» отримали учасники акції протесту, які викотили на дорогу камінь.

22 січня оголошено вирок у справі політв’язня 25-річного Валерія Коленчіца. 10 серпня Валерій разом з іншими учасниками акції протесту викотив камінь на проїжджу частину на вулиці Притицького в Мінську, повідомляє Tut.by.

Суддя визнала його винним в активній участі в діях, що грубо порушують громадський порядок (ч. 1 ст. 342 КК), і засудила до трьох років «хімії».

За версією слідства, 10 серпня чоловік разом з групою осіб нібито навмисне перешкоджав руху громадського транспорту, заздалегідь це спланувавши.

Крім того, не підкорився неодноразовим вимогам співробітників правоохоронних органів і порушив закон «Про масові заходи».

За цю ж акцію вже засудили друга Валерія, Артема Медведського. Обвинувачений заявив, що розкаюється в скоєному, уточнив, що був тверезий, інші предмети, крім каменю, не чіпав, закликів розійтися не чув.

«Хімія» — це виправний заклад відкритого типу. Засуджені живуть в приміщеннях, схожих на гуртожитки або казарми. Кожен день ходять на роботу — зазвичай за межі місця проживання, це може бути пилорама або колгосп.

Також оголошено вирок у справі Софії Малашевич і Тихона Клюкача, які брали участь в акції протесту в вересні біля Палацу незалежності. Суд постановив відправити в колонію 18-річних обвинувачених: Софію на два роки, Тихона — на півтора.

За версією слідства, молоді люди нібито дізналися з телеграм-каналу про проведення акції та взяли в ній активну участь, це спричинило порушення роботи громадського транспорту та організацій.

Вони визнали провину, заявили, що каються у скоєному.

Вирок у законну силу не вступив, захисники заявили, що подаватимуть скарги. Фігуранти кримінальної справи були визнані політв’язнями.

Нагадаємо, жителя одного з білоруських сіл оштрафували за червоно-білі жалюзі, розміщення яких суд порахував незаконним «одиночним пікетом».