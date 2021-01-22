«Нормандську зустріч» перенесено — у Єрмака назвали причину і нову дату

https://racurs.ua/ua/n149394-normandsku-zustrich-pereneseno-u-iermaka-nazvaly-prychynu-i-novu-datu.html

Ракурс

«Нормандську зустріч» перенесено — відеоконференцію радників лідерів країн «нормандського формату», яка мала відбутися у п’ятницю, 22 січня, було перенесено на прохання Києва. В Офісі президента України назвали причину такого рішення і нову дату переговорів.

Це пов’язано з пожежею в Харкові і виїздом очільника офісу Володимира Зеленського Андрія Єрмака на місце трагедії, пише «Суспільне» з посиланням на радника глави ОПУ Михайла Подоляка.

Причина очевидна і трагічна. В цей четвер у Харкові сталася пожежа, в якій загинули 15 осіб. Президент сьогодні на місці трагедії. Разом з ним до Харкова вилетів і… Єрмак, який є головним модератором від нашої країни на зустрічі політичних радників, — зазначив Подоляк.

За словами радника Єрмака, через екстрений візит до Харкова довелося переглянути і графік роботи Банкової. Окрім «нормандських переговорів» були відтерміновані й інші заплановані на 22 січня важливі зустрічі.