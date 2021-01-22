«Нормандскую встречу» перенесли — у Ермака назвали причину и новую дату

https://racurs.ua/n149394-normandskuu-vstrechu-perenesli-u-ermaka-nazvali-prichinu-i-novuu-datu.html

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«Нормандскую встречу» перенесли — видеоконференцию советников лидеров стран Украины, России, Германии и Франции, которая должна была состояться в пятницу, 22 января, перенесли по просьбе Киева. В Офисе президента Украины назвали причину такого решения и новую дату переговоров.

Это связано с пожаром в Харькове и выездом главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на место трагедии, пишет «Суспільне» со ссылкой на советника главы ОПУ Михаила Подоляка.

Причина очевидна и трагична. В этот четверг в Харькове произошел пожар, в котором погибли 15 человек. Президент сегодня на месте трагедии. Вместе с ним в Харьков вылетел и… Ермак, который является главным модератором от нашей страны на встрече политических советников, — отметил Подоляк.

По словам советника Ермака, из-за экстренного визита в Харьков пришлось пересмотреть и график работы Банковой. Кроме «нормандских переговоров» были отсрочены и другие запланированные на 22 января важные встречи.