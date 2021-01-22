Погода. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n149396-znachne-poteplinnya-nakryie-usi-regiony-pogoda-na-23-sichnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 23 січня очікується тепла та сонячна, опади не прогнозуються. Температура повітря вдень прогнозується вище нуля, у Криму температура досягне позначки +13°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +2° до +13°. Ночі цієї доби будуть відносно теплими, але у деяких регіонах можливі заморозки. Вітер обіцяють південний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 23 січня буде сонячною, без опадів. Вночі повітря досягне −2°, а вдень температура триматиметься на рівні від +2° до +4° тепла.

Погода в Харкові у найближчу добу очікується плюсова. Температура повітря вночі складе від 0° до +2°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні +6°.

Погодні умови в Одесі зміняться на тепло. Температура повітря вночі сягне +5° тепла, але вдень повітря прогріється до +10°.

Погода у Львові завтра прогнозується тепла, опадів не очікується. Температурні показники будуть такими: уночі 0…-2° морозу, а вдень 9…+11° тепла.

Погода в Карпатах 23 січня прогнозується тепла. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від +1° до +3° тепла, а вдень температура сягне +11° тепла за Цельсієм.





Геомагнітна обстановка в Україні 23 січня прогнозується спокійна. Магнітні бурі не прогнозуються.

Зауважимо, що різке потепління сприяє формуванню бурульок, тому варто бути особливо обережними під дахами будинків. Рибалкам також варто просуватися ближче до берега — ополонки стають підступнішими.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прогноз погоди на січень 2021 року оприлюднив український гідрометцентр. Середня температура повітря у січні передбачається на рівні 0−4°С морозу. У південній частині України температура сягне місцями 1−3°С тепла, що на 2−2,5°С перевищує середні багаторічні значення.