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Погода. Фото: Istock

Значне потепління накриє усі регіони — погода на 23 січня (КАРТА)

22 січ 2021, 16:24
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Погода в Україні 23 січня очікується тепла та сонячна, опади не прогнозуються. Температура повітря вдень прогнозується вище нуля, у Криму температура досягне позначки +13°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +2° до +13°. Ночі цієї доби будуть відносно теплими, але у деяких регіонах можливі заморозки. Вітер обіцяють південний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 23 січня буде сонячною, без опадів. Вночі повітря досягне −2°, а вдень температура триматиметься на рівні від +2° до +4° тепла.

Погода в Харкові у найближчу добу очікується плюсова. Температура повітря вночі складе від 0° до +2°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні +6°.

Погодні умови в Одесі зміняться на тепло. Температура повітря вночі сягне +5° тепла, але вдень повітря прогріється до +10°.

Погода у Львові завтра прогнозується тепла, опадів не очікується. Температурні показники будуть такими: уночі 0…-2° морозу, а вдень 9…+11° тепла.

Погода в Карпатах 23 січня прогнозується тепла. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від +1° до +3° тепла, а вдень температура сягне +11° тепла за Цельсієм.

Погода в Україні на 23 січня. Карта: Укргідрометцентр

Геомагнітна обстановка в Україні 23 січня прогнозується спокійна. Магнітні бурі не прогнозуються.

Геомагнитна обстановка. Інфографіка: Gismeteo


Зауважимо, що різке потепління сприяє формуванню бурульок, тому варто бути особливо обережними під дахами будинків. Рибалкам також варто просуватися ближче до берега — ополонки стають підступнішими.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прогноз погоди на січень 2021 року оприлюднив український гідрометцентр. Середня температура повітря у січні передбачається на рівні 0−4°С морозу. У південній частині України температура сягне місцями 1−3°С тепла, що на 2−2,5°С перевищує середні багаторічні значення.

Джерело: Ракурс


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