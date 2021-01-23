Погода в Україні. Фото: odintsovo.info

https://racurs.ua/ua/n149431-doschi-hurtovyny-ta-sylnyy-snig-pogoda-v-ukrayini-na-24-sichnya-karta.html

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Погода в Україні 24 січня буде дуже складною — обіцяють значні опади та шквали.

На Правобережжі України очікуються пориви вітру 15−20 м/с, а в західних областях обіцяють значний дощ та мокрий сніг. Крім того, короткочасні дощі очікуються по всій країні. Вночі температура повітря очікується від 0° до 6° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть 4−10° тепла за Цельсієм. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 24 січня очікується дощова. Вночі температуру повітря прогнозують 0−2° тепла, а вдень — від 5° до 7° вище нуля.

Погода в Харкові у завтрашній вихідний вдень дощитиме, а вночі опадів не прогнозують. Температуру повітря вночі прогнозують 2−4° із позначкою плюс, вдень 5−7° тепла.

Погодні умови в Одесі найближчої доби із дощем лише вдень. Температурні показники наступні — вночі очікується 1−3° тепла, а вдень обіцяють від 6−8° вище нуля.

Погода у Львові найближчої доби вдень буде дощовою. Стовпчики термометрів вночі покажуть 1−3° тепла, а вдень обіцяють 6−8° тепла.

Погода в Карпатах 24 січня буде із дощем. Температура повітря вночі від 0° тепла до 6° тепла, а вдень 5−8° вище нуля за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 24 січня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, погода в Україні 23 січня очікувалася тепла та сонячна, а опади не прогнозувалися. Синоптики прогнозували, що в Криму температура досягне позначки 13° тепла.