Мітинг за Навального в Москві. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n149435-pobyttya-ta-masovi-zatrymannya-yak-proyshla-akciya-volu-navalnomu-v-rosiyi-video.html

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Силовий розгін акції протесту в Москві завершили російські правоохоронці.

У неділю, 13 січня, вони зачистили Пушкінську площу, де проходила акція «Волю Навальному!» на підтримку арештованого опозиціонера Олексія Навального. Мітингувальників били палицями, застосовували спецзасоби. Трансляцію демонстрацій проводили російські та іноземні ЗМІ.

Били активістів й у інших містах РФ. Так, у мережі опублікували відео із розгону протестувальників у Санкт-Петербурзі. На кадрах показали, як кремезний боєць ОМОНу б'є ногою жінку в живіт. Після удару вона впала та вдарилася головою об асфальт. Постраждалу госпіталізували.

За інформацією ресурсу «ОДВ-Інфо», 23 січня акції протесту відбулися у 112 містах. Станом на 18.36 за київським часом по всій території Росії силовики затримали 2 тис. 131 особу. Затримання все ще тривають.

Тим часом керівник мережі штабів Олексія Навального Леонід Волков анонсував нові протестні акції в наступні вихідні.

Нагадаємо, 23 січня на Пушкінській площі в Москві зібралося близько 3 тис. осіб. Мітингують росіяни й у Санкт-Петербурзі, Пермі, Рязані, Нижньому Новгороді та інших містах. Також акції відбуваються й поза межами РФ — на підтримку Навального вийшли в Мюнхені, Гельсінкі, Батумі, Лондоні, Тольятті, Гаазі та Талліні.