Суд арестовал полковника «Альфы». Фото: РИА Новости

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Меру пресечения избрали сотруднику штаба Антитеррористического центра при СБУ, который подозревается в покушении на начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ.

Шевченковский районныйсуд Киева арестовал подозреваемого без возможности внесения залога. Полковнику «Альфы» Андрею Расюку уже объявили о подозрении по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Об этом 23 января сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

По словам начальника Главного следственного управления СБУ Анатолия Булича, спецоперация по задержанию подозреваемого была проведена 22 января. Сбор информации происходил длительное время на этапе досудебного расследования. Установлено, что к заговору были причастны несколько человек, которые разработали план преступления. Потенциальному киллеру должны были заплатить 50 тыс. долл. В спецслужбе убеждают, что «задержание провели ровно в тот момент, когда было достаточного доказательств планирования преступления».

В СБУ отметили, что резонансное дело не является какими-то «разборками» между сотрудниками спецслужбы, а является непосредственным предупреждением совершения особо тяжкого преступления.

Напомним, полковник спецподразделения СБУ «Альфа» Андрей Расюк ранее был задержан по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.