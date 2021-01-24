Акции в поддержку Навального обернулись рекордными задержаниями

Протест. Фото: РБК

https://racurs.ua/n149441-akcii-v-podderjku-navalnogo-obernulis-rekordnymi-zaderjaniyami.html

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Алексей Навальный, российский оппозиционный политик, призвал своих сторонникам выходить на акцию в его поддержку, поскольку он был задержан сразу по прибытию в Россию из Германии.

Во время акции задержали рекордное количество протестующих за последние 10 лет. Об этом сообщает ресурс «ОВД-Инфо»

Сообщается, что количество задержанных во время акций достигло трех тысяч. Протестующих задерживали в 111 городах Российской Федерации. Больше всего задержанных было в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Воронеже, Нижнем Новгороде, Омске и Ставрополе.

3 тыс. 17 человек в 111 городах России — это рекорд за более чем девять лет работы ОВД-Инфо, — информирует ресурс, который обнародовал список задержанных.

Украина и США осудили насилие в отношении протестующих со стороны силовиков. В МИД Украины сообщили, что с беспокойством следят за ситуацией.

К сожалению, российские власти вместо того, чтобы прислушаться к своим гражданам, которые требуют уважения к правам человека и восстановление верховенства права, продолжает применять притеснения против тех, кто не согласен с репрессивной политикой Кремля, — говорится в заявлении МИД.

На протест отреагировали и в новой администрации президента США Джо Байдена. Там решительно осудили жесткие притеснения российских протестующих и призвали Кремль немедленно их освободить.

Мы призываем российские власти освободить всех, кого задержали за реализацию ими универсальных прав, а также немедленно и без всяких условий освободить Алексея Навального, — отмечается в официальном заявлении, обнародованном представителем Государственного департамента США Недом Прайсом.



Напомним, ранее мы сообщали, что силовой разгон акции протеста в Москве завершили российские правоохранители. Они зачистили Пушкинскую площадь, где проходила акция «Свободу Навальному!» в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Митингующих били палками, применяли спецсредства.

Россияне вышли на акцию протеста в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального, который был арестован сразу по прибытию в РФ. До этого он выпустил скандальное расследование о «дворце Путина», в котором показал состояние главы Российской Федерации.