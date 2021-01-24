Протесты в России. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n149455-bolshinstvo-golosuet-za-putina-v-kremle-prokommentirovali-akcii-protesta.html

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Протесты в России устраивают те, кто пытаются раскачать ситуацию, но в прошедших накануне акциях приняло участие не так много граждан, уверяют в пресс-службе Путина.

Это выгодно тем, кто хочет дальше качать ситуацию. На самом деле не качается, потому что вы не забывайте, вот сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина, — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он озвучил негативное отношение к участию в якобы незаконных акциях и обвинил посольство США в России во вмешательстве во внутренние дела страны из-за постов посольства в Twitter, посвященных протестам.

Песков также прокомментировал расследование о дворце Путина в Геленджике.

Он снова заявил, что у президента России нет дворца, и назвал расследование Алексея Навального информационной атакой.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Навального прошли в субботу во многих городах страны.

Во время многолюдного митинга в Москве силовики применили силу против митингующих. Также жестоко разогнали протестующих и в других городах России.

Напомним, во время акций задержали рекордное количество протестующих за последние десять лет — больше 3 тыс. человек.