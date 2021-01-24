Нова сессия ПАСЕ. Фото: 112.ua

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Зимняя пленарная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоится 25−29 января в Страсбурге.

Сессия состоится с соблюдением жестких санитарных мер. Все, кто намерен физически попасть на заседание, должны будут сдать тест на коронавирус, сообщает «Укринформ».

По настоянию украинской делегации в порядке дневной сессии включен вопрос нарушения Россией прав человека в оккупированном Крыму. Ассамблея проведет дебаты по этой проблематике без принятия резолюции.

Кроме этого, как заявил народный депутат Алексей Гончаренко, украинская делегация будет оспаривать полномочия российских парламентариев в ПАСЕ.

По срочной процедуре также пройдут дебаты об аресте российского оппозиционного политика Алексея Навального, об ухудшении ситуации в Беларуси, а также угрозах от крупных ИТ-компаний свободе слова.

Среди некоторых других вопросов ассамблея обсудит и примет резолюции относительно этических, правовых и практических вопросов проведения вакцинации против COVID-19, а также о независимости судей в Польше и Молдове.

Делегаты выберут или переизберут новых заместителя генерального секретаря Совета Европы, генерального секретаря ПАСЕ, вице-президента ассамблеи, судей Европейского суда по правам человека от Греции и Швейцарии.

Украина выдвинула на пост вице-президента ассамблеи народного депутата Александра Мережко, который с прошлого года уже занимает эту должность.

Напомним, делегации РФ не удалось включить в обсуждение в Ассамблее вопрос о якобы запрете русского языка и других языков национальных меньшинств в Украине.