Погода в Украине. Фото: chortkiv.online

https://racurs.ua/n149453-dojdi-i-gololed-pogoda-v-ukraine-na-25-yanvarya-karta.html

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Погода в Украине 25 января будет облачной с прояснениями, в большинстве областей пройдут дожди, в западной части страны прогнозируются дожди с мокрым снегом, в Закарпатской области — значительные осадки.

В западных и восточных областях, а также местами на юге на дорогах будет наблюдаться гололедица, сообщает Гидрометцентр Украины.

В Житомирской, Винницкой и Закарпатской областях ожидается туман, в отдельных районах видимость снизится до 200 м.

Ветер юго-западный, юго-восточный, 5−12 м/с, порывы до 15−18 м/с.

В северных и центральных областях ночью прогнозируется 2−5° тепла, днем температура воздуха составит 6−8° выше нуля.

На западе температура воздуха ночью составит от 1° мороза 1° тепла, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах 2−5° с отметкой плюс.

В восточной части ночью ожидается от 1° ниже нуля до 1° тепла, днем температура воздуха поднимется до 4−6° выше нуля.

На юге страны ночью прогнозируется 3−6° тепла, днем воздух прогреется до 8−11° с отметкой плюс.

В большинстве областей прогнозируют потенциально опасные погодные условия.

Погода в Киеве ожидается дождливая. Температура воздуха ночью составит 2−4° тепла, днем воздух прогреется до 5−7° выше нуля.

Погода в Харькове тоже будет дождливой. Ночью прогнозируют 1−3° тепла, а днем будет 5−7° с отметкой плюс.

Погода в Одессе ожидается теплая, ночью и днем прогнозируют дождь. Ночью температура воздуха составит 3−5° тепла, днем — 7−9° тепла.

Погода во Львове будет облачной, днем и ночью ожидается дождь с мокрым снегом. Ночью столбики термометра покажут 0−2° выше нуля, а днем также будет от 0° до 2° тепла.

Погода в Карпатах будет дождливой в течение суток. Ночью и днем температура воздуха будет от 0° до 2° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 25 января прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, 24 января синоптики прогнозировали дожди, метели и сильный снег.