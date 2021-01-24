Погода в Україні. Фото: chortkiv.online

https://racurs.ua/ua/n149453-doschi-ta-ojeledycya-pogoda-v-ukrayini-na-25-sichnya-karta.html

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Погода в Україні 25 січня буде хмарною з проясненнями, в більшості областей пройдуть дощі, в західній частині країни прогнозуються дощі з мокрим снігом, в Закарпатській області — значні опади.

У західних та східних областях, а також місцями на півдні на дорогах спостерігатиметься ожеледиця, повідомляє Гідрометцентр України.

У Житомирській, Вінницькій і Закарпатській областях очікується туман, в окремих районах видимість знизиться до 200 м.

Вітер південно-західний, південно-східний, 5−12 м/с, пориви до 15−18 м/с.

У північних і центральних областях вночі прогнозується 2−5° тепла, вдень температура повітря складе 6−8° вище нуля.

На заході температура повітря вночі складе від 1° морозу 1° тепла, вдень стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах 2−5° з позначкою плюс.

У східній частині вночі очікується від 1° нижче нуля до 1° тепла, вдень температура повітря підніметься до 4−6° вище нуля.

На півдні країни вночі прогнозується 3−6° тепла, вдень повітря прогріється до 8−11° з позначкою плюс.

У більшості областей прогнозують потенційно небезпечні погодні умови.

Погода в Києві очікується дощова. Температура повітря вночі складе 2−4° тепла, вдень повітря прогріється до 5−7° вище нуля.

Погода в Харкові теж буде дощовою. Вночі прогнозують 1−3° тепла, а вдень буде 5−7° з позначкою плюс.

Погода в Одесі очікується тепла, вночі та вдень прогнозують дощ. Вночі температура повітря складе 3−5° тепла, вдень — 7−9° тепла.

Погода у Львові буде хмарною, вдень і вночі очікується дощ з мокрим снігом. Вночі стовпчики термометра покажуть 0−2° вище нуля, а вдень також буде від 0° до 2° тепла.

Погода в Карпатах буде дощовою протягом доби. Вночі та вдень температура повітря буде від 0° до 2° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 25 січня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, 24 січня синоптики прогнозували дощі, хуртовини та сильний сніг.