Слуга народу. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n149452-obgovoruvaty-kanabis-ta-zbrou-zbyrautsya-slugy-zmi.html

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«Слуга народу», президентська фракція, збирає засідання, у якому візьме участь й президент України Володимир Зеленський. Серед основних тем засідання будуть законопроекти щодо легалізації медичного канабісу, дозволу на вогнепальну зброю, а також законопроект про конфіскацію житла за комунальні борги.

Усі законопроекти мають дістати підтримку у залі під час голосування. Про це повідомляє «УНН» з посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що усі ці законопроекти винесені на порядок денний завтра, та будуть голосуватися під час засідання Верховної Ради.

Раніше законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науково-технічній діяльності та промисловості» до парламенту подала нардеп від «Голосу» Ольга Стефанишина.

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що серед актуальних проблем розвитку медичної науки та системи охорони здоров’я в Україні є питання, що стосуються доступу населення до необхідних методів лікування та лікарських засобів. Зазначається, що в Україні відсутнє належне регулювання поводження з речовинами, які, за міжнародно-правовою класифікацією, належать до наркотичних і психотропних, але, при цьому, вкрай необхідні для забезпечення якісних медичних послуг, запобігання стражданням пацієнтів та допомоги їх одужанню від складних захворювань.

Автори законопроекту вважають, що це питання актуальне для дітей з фармрезистентними формами епілепсії, онкохворим, хворим, що потребують паліативної допомоги, а також ветеранам війни з посттравматичним стресовим розладом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Слуга народу» також розпочала напрацьовувати законопроект щодо легалізації медичного канабісу. Наразі у парламенті була створена відповідна робоча група. У «Слузі народу» заявляють, що на цю мить є два принципових підходи в питанні легалізації медичного канабісу.