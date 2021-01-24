Слуга народа. Фото: УНН

https://racurs.ua/n149452-obsujdat-kannabis-i-orujie-soberutsya-slugi-smi.html

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«Слуга народа», президентская фракция, собирает заседание, в котором примет участие и президент Украины Владимир Зеленский. Среди основных тем заседания будут законопроекты о легализации медицинского каннабиса, разрешения на огнестрельное оружие, а также законопроект о конфискации жилья за коммунальные долги.

Все законопроекты должны получить поддержку в зале во время голосования. Об этом сообщает «УНН» со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что все эти законопроекты вынесены на повестку дня завтра, и будут голосоваться во время заседания Верховной Рады.

Ранее законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научно-технической деятельности и промышленности» в парламент подала нардеп от «Голоса» Ольга Стефанишина.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что среди актуальных проблем развития медицинской науки и системы здравоохранения в Украине есть вопросы, касающиеся доступа населения к необходимым методам лечения и лекарственным средствам. Отмечается, что в Украине отсутствует надлежащее регулирование обращения с веществами, которые, по международно-правовой классификации, относятся к наркотическим и психотропным, но, при этом, крайне необходимы для обеспечения качественных медицинских услуг, предотвращения страданий пациентов и помощи для их выздоровления от сложных заболеваний.

Авторы законопроекта считают, что этот вопрос актуален для детей с фармрезистентными формами эпилепсии, онкобольным, больным, которые нуждаются в паллиативной помощи, а также ветеранам войны с посттравматическим стрессовым расстройством.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Слуга народа» также начала нарабатывать законопроект о легализации медицинского каннабиса. Сейчас в парламенте была создана соответствующая рабочая группа. В «Слуге народа» заявляют, что на данный момент есть два принципиальных подхода в вопросе легализации медицинского каннабиса.