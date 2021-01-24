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Выздоровели за минувшие сутки 915 человек. Всего коронавирус преодолели 57 тыс. 887 жителей Киева.
Коронавирус в Киеве. Фото: Istock
От коронавируса в Киеве выздоровели 915 инфицированных (КАРТА)https://racurs.ua/n149451-ot-koronavirusa-v-kieve-vyzdoroveli-915-inficirovannyh-karta.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве пошел на спад на выходные. За минувшие сутки заболевание подтвердили у 240 человек, в том числе у троих детей и двоих медиков. Всего подтверждено 126 тыс.118 случаев инфицирования в Киеве. Сейчас в столице 65 тыс. 953 активных больных.
За сутки умерли шесть пациентов, всего с начала пандемии в Киеве от болезни скончались 2 тыс. 278 киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.
За сутки в Киеве заболели:
- 129 женщин в возрасте от 22 до 96 лет;
- 108 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет;
- девочка в возрасте 12 лет и двое мальчиков в возрасте семь и 10 лет.
В больницы за сутки госпитализировали 16 пациентов, остальные больные находится на самоизоляции под контролем врачей. Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки в следующих районах:
- Дарницком районе — 110;
- Днепровском районе −23;
- Соломенском районе — 31.
Выздоровели за минувшие сутки 915 человек. Всего коронавирус преодолели 57 тыс. 887 жителей Киева.
Напомним, ранее мы сообщали, что локдаун в Украине подходит к концу сегодня, 24 января. Уже завтра Украина вернется к карантинным ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года, поскольку эпидемиологи зафиксировали снижение количества новых больных и уменьшение нагрузки на систему здравоохранения. За время локдауна количество заполненных коек в больницах снизилось до 30%.
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