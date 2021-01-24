Коронавирус в Киеве. Фото: Istock

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Коронавирус в Киеве пошел на спад на выходные. За минувшие сутки заболевание подтвердили у 240 человек, в том числе у троих детей и двоих медиков. Всего подтверждено 126 тыс.118 случаев инфицирования в Киеве. Сейчас в столице 65 тыс. 953 активных больных.

За сутки умерли шесть пациентов, всего с начала пандемии в Киеве от болезни скончались 2 тыс. 278 киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

За сутки в Киеве заболели:

129 женщин в возрасте от 22 до 96 лет;

108 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет;

девочка в возрасте 12 лет и двое мальчиков в возрасте семь и 10 лет.

В больницы за сутки госпитализировали 16 пациентов, остальные больные находится на самоизоляции под контролем врачей. Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки в следующих районах:

Дарницком районе — 110;

Днепровском районе −23;

Соломенском районе — 31.

Выздоровели за минувшие сутки 915 человек. Всего коронавирус преодолели 57 тыс. 887 жителей Киева.



Напомним, ранее мы сообщали, что локдаун в Украине подходит к концу сегодня, 24 января. Уже завтра Украина вернется к карантинным ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года, поскольку эпидемиологи зафиксировали снижение количества новых больных и уменьшение нагрузки на систему здравоохранения. За время локдауна количество заполненных коек в больницах снизилось до 30%.