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Локдаун. Фото: Istock
Выход из локдауна начинает Украина — какие ограничения остаются (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n149445-vyhod-iz-lokdauna-nachinaet-ukraina-kakie-ogranicheniya-ostautsya-infografika.htmlРакурс
Локдаун в Украине подходит к концу сегодня, 24 января. Уже завтра Украина вернется к карантинным ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года, поскольку эпидемиологи зафиксировали снижение количества новых больных и уменьшение нагрузки на систему здравоохранения.
За время локдауна количество заполненных коек в больницах снизилось до 30%. Об этом рассказал глава правительства Денис Шмыгаль.
После усиленного карантина Украина возвращается к таким ограничениям:
- запрещена работа всех средств размещения, кроме гостиниц;
- развлекательным заведениям и ресторанам нельзя работать в ночное время;
- услуги общественного питания можно предоставлять в том случае, если заведение будет заполнено менее чем на 50% посадочных мест;
- Кабмин отменил запрет на проведение культурных массовых мероприятий (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) в «оранжевой» зоне. Так, их можно проводить с участием не более 220 человек, один человек на десять квадратных метров площади здания;
- разрешены перевозки в общественном транспорте при заполненности более 50% мест для сидения;
- запрещены плановые госпитализации в больницах. Исключения — оказание медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным, пациентам, которые имеют онкологические заболевания, паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях, другие неотложные и срочные меры по госпитализации, которые в случае их переноса или отсрочки могут привести к значительному риску для жизни или здоровья человека;
- запрещена деятельность спортивных залов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают не более одного посетителя на десять квадратных метров;
- в музеях, библиотеках должен находиться не более чем один человек на десять квадратных метров;
- в торгово-развлекательных центрах и заведениях бытового обслуживания должен находиться не более чем один человек на десять квадратных метров;
- запрещен прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха — санатории и лагеря в столице и пригороде.
Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в январе «сбил» вторую волну коронавируса в Украине. Такое мнение высказал министр здравоохранения Максим Степанов. Глава Минздрава добавил, что полностью оценить результаты локдауна в январе можно будет после окончания жестких ограничений.
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