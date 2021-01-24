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Локдаун. Фото: Istock

Выход из локдауна начинает Украина — какие ограничения остаются (ИНФОГРАФИКА)

24 янв 2021, 10:13
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Локдаун в Украине подходит к концу сегодня, 24 января. Уже завтра Украина вернется к карантинным ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года, поскольку эпидемиологи зафиксировали снижение количества новых больных и уменьшение нагрузки на систему здравоохранения.


За время локдауна количество заполненных коек в больницах снизилось до 30%. Об этом рассказал глава правительства Денис Шмыгаль.

После усиленного карантина Украина возвращается к таким ограничениям:

  • запрещена работа всех средств размещения, кроме гостиниц;
  • развлекательным заведениям и ресторанам нельзя работать в ночное время;
  • услуги общественного питания можно предоставлять в том случае, если заведение будет заполнено менее чем на 50% посадочных мест;
  • Кабмин отменил запрет на проведение культурных массовых мероприятий (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) в «оранжевой» зоне. Так, их можно проводить с участием не более 220 человек, один человек на десять квадратных метров площади здания;
  • разрешены перевозки в общественном транспорте при заполненности более 50% мест для сидения;
  • запрещены плановые госпитализации в больницах. Исключения — оказание медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным, пациентам, которые имеют онкологические заболевания, паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях, другие неотложные и срочные меры по госпитализации, которые в случае их переноса или отсрочки могут привести к значительному риску для жизни или здоровья человека;
  • запрещена деятельность спортивных залов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают не более одного посетителя на десять квадратных метров;
  • в музеях, библиотеках должен находиться не более чем один человек на десять квадратных метров;
  • в торгово-развлекательных центрах и заведениях бытового обслуживания должен находиться не более чем один человек на десять квадратных метров;
  • запрещен прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха — санатории и лагеря в столице и пригороде.

Ограничения "оранжевой" зоны. Инфографика: Минздрав
Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в январе «сбил» вторую волну коронавируса в Украине. Такое мнение высказал министр здравоохранения Максим Степанов. Глава Минздрава добавил, что полностью оценить результаты локдауна в январе можно будет после окончания жестких ограничений.

Источник: Ракурс


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