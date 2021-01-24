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Локдаун. Фото: Istock
Вихід з локдауну розпочинає Україна — які обмеження залишаться (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n149445-vyhid-z-lokdaunu-rozpochynaie-ukrayina-yaki-obmejennya-zalyshatsya-infografika.htmlРакурс
Локдаун в Україні добігає кінця сьогодні, 24 січня. Вже завтра Україна повернеться до карантинних обмежень, які діяли у грудні 2020 року, оскільки епідеміологи зафіксували зниження кількості нових хворих та зменшення навантаження на систему охорони здоров’я.
За час локдауну кількість заповнених ліжок у лікарнях знизилася до 30%. Про це розповів очільник уряду Денис Шмигаль.
Після посиленого карантину Україна повертається до таких обмежень:
- заборонено роботу всіх закладів розміщення, окрім готелів;
- розважальним закладам і ресторанам не можна працювати в нічний час;
- послуги громадського харчування можна надавати в тому разі, якщо заклад буде заповнений менш як на 50% посадкових місць;
- Кабмін скасував заборону на проведення культурних масових заходів (культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших) в «помаранчевій» зоні. Так, їх можна проводити за участю не більше 220 осіб, одна людина на десять квадратних метрів площі будівлі;
- дозволено перевезення в громадському транспорті в разі заповненості понад 50% місць для сидіння;
- заборонені планові госпіталізації в лікарнях. Винятки — надання медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим, пацієнтам, які мають онкологічні захворювання, паліативна медична допомога у стаціонарних умовах, інші невідкладні й термінові заходи з госпіталізації, які в разі їхнього перенесення або відтермінування можуть призвести до значного ризику для життя або здоров’я людини;
- заборонено діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають не більш як одного відвідувача на десять квадратних метрів;
- у музеях, бібліотеках має перебувати не більш як одна особа на десять квадратних метрів;
- у торгово-розважальних центрах і закладах побутового обслуговування має перебувати не більш як одна особа на десять квадратних метрів;
- заборонений прийом дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку — санаторіїв і таборів у столиці та передмісті.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин у січні «збив» другу хвилю коронавірусу в Україні. Таку думку висловив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Глава МОЗ додав, що повністю оцінити результати локдауну у січні можна буде після закінчення жорстких обмежень.
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