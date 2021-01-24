Локдаун. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n149445-vyhid-z-lokdaunu-rozpochynaie-ukrayina-yaki-obmejennya-zalyshatsya-infografika.html

Ракурс

Локдаун в Україні добігає кінця сьогодні, 24 січня. Вже завтра Україна повернеться до карантинних обмежень, які діяли у грудні 2020 року, оскільки епідеміологи зафіксували зниження кількості нових хворих та зменшення навантаження на систему охорони здоров’я.

За час локдауну кількість заповнених ліжок у лікарнях знизилася до 30%. Про це розповів очільник уряду Денис Шмигаль.

Після посиленого карантину Україна повертається до таких обмежень:

заборонено роботу всіх закладів розміщення, окрім готелів;

розважальним закладам і ресторанам не можна працювати в нічний час;

послуги громадського харчування можна надавати в тому разі, якщо заклад буде заповнений менш як на 50% посадкових місць;

Кабмін скасував заборону на проведення культурних масових заходів (культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших) в «помаранчевій» зоні. Так, їх можна проводити за участю не більше 220 осіб, одна людина на десять квадратних метрів площі будівлі;

дозволено перевезення в громадському транспорті в разі заповненості понад 50% місць для сидіння;

заборонені планові госпіталізації в лікарнях. Винятки — надання медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим, пацієнтам, які мають онкологічні захворювання, паліативна медична допомога у стаціонарних умовах, інші невідкладні й термінові заходи з госпіталізації, які в разі їхнього перенесення або відтермінування можуть призвести до значного ризику для життя або здоров’я людини;

заборонено діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають не більш як одного відвідувача на десять квадратних метрів;

у музеях, бібліотеках має перебувати не більш як одна особа на десять квадратних метрів;

у торгово-розважальних центрах і закладах побутового обслуговування має перебувати не більш як одна особа на десять квадратних метрів;

заборонений прийом дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку — санаторіїв і таборів у столиці та передмісті.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин у січні «збив» другу хвилю коронавірусу в Україні. Таку думку висловив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Глава МОЗ додав, що повністю оцінити результати локдауну у січні можна буде після закінчення жорстких обмежень.