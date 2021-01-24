Коронавірус в Україні. Фото: Telegram

https://racurs.ua/ua/n149444-koronavirus-v-ukrayini-aktyvno-vidstupaie-infografika.html

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Коронавірус в Україні почав відступали під час локдауну, який триватиме до 24 січня. Так, за минулу добу, 23 січня, вірус виявили у 3 тис. 915 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 1 млн 191 тис. 812 осіб. Подолали коронавірус станом на вчора 5 тис. 407 людей, а в цілому вже одужали 947 тис. 514 осіб. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 83 людини. Загальна кількість жертв становить 21 тис. 816 людей. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 1 млн 294 тис. 208.





За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (320 інфікованих), Івано-Франківській (292 нових хворих), Київській (242 захворілих) областях і у м. Київ (240 хворих на інфекцію).





Динаміка розповсюдження коронавірусу у регіонах така:

м. Київ — 240 випадків;

Вінницька область — 122 випадки;

Волинська область — 73 випадки;

Дніпропетровська область — 236 випадків;

Донецька область — 110 випадків;

Житомирська область — 164 випадки;

Закарпатська область — 188 випадків;

Запорізька область — 198 випадків;

Івано-Франківська область — 292 випадки;

Київська область — 242 випадки;

Кіровоградська область — 43 випадки;

Луганська область — 79 випадків;

Львівська область — 320 випадків;

Миколаївська область — 199 випадків;

Одеська область — 89 випадків;

Полтавська область — 141 випадок;

Рівненська область — 96 випадків;

Сумська область — 118 випадків;

Тернопільська область — 119 випадків;

Харківська область — 118 випадків;

Херсонська область — 104 випадки;

Хмельницька область — 203 випадки;

Черкаська область — 78 випадків;

Чернівецька область — 186 випадків;

Чернігівська область — 157 випадків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин у січні «збив» другу хвилю коронавірусу в Україні. Таку думку висловив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Глава МОЗ додав, що повністю оцінити результати локдауну у січні можна буде після закінчення жорстких обмежень.