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Коронавирус. Фото: Telegram

Коронавирус в Украине активно отступает (ИНФОГРАФИКА)

24 янв 2021, 09:25
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Коронавирус в Украине начал отступать во время локдауна, который продлится до 24 января. Так, за минувшие сутки, 23 января, вирус был обнаружен у 3 тыс. 915 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 191 тыс. 812 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 5 тыс. 407 человек, а в целом уже выздоровели 947 тыс. 514 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 83 человека. Общее число жертв составляет 21 тыс. 816 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 1 млн 294 тыс. 208.

Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБОЗа последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (320 инфицированных), Ивано-Франковской (292 новых больных), Киевской (242 заболевших) областях и в г. Киев (240 больных инфекцией).

Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБО

Динамика распространения коронавируса в регионах такова:

г. Киев — 240 случаев;

Винницкая область — 122 случая;

Волынская область — 73 случая;

Днепропетровская область — 236 случаев;

Донецкая область — 110 случаев;

Житомирская область — 164 случая;

Закарпатская область — 188 случаев;

Запорожская область — 198 случаев;

Ивано-Франковская область — 292 случая;

Киевская область — 242 случая;

Кировоградская область — 43 случая;

Луганская область — 79 случаев;

Львовская область — 320 случаев;

Николаевская область — 199 случаев;

Одесская область — 89 случаев;

Полтавская область — 141 случай;

Ровенская область — 96 случаев;

Сумская область — 118 случаев;

Тернопольская область — 119 случаев;

Харьковская область — 118 случаев;

Херсонская область — 104 случая;

Хмельницкая область — 203 случая;

Черкасская область — 78 случаев;

Черновицкая область — 186 случаев;


Черниговская область — 157 случаев.

Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в январе «сбил» вторую волну коронавируса в Украине. Такое мнение высказал министр здравоохранения Максим Степанов. Глава Минздрава добавил, что полностью оценить результаты локдауна в январе можно будет после окончания жестких ограничений.

Источник: Ракурс


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