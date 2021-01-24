Коронавирус в Украине активно отступает (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n149444-koronavirus-v-ukraine-aktivno-otstupaet-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине начал отступать во время локдауна, который продлится до 24 января. Так, за минувшие сутки, 23 января, вирус был обнаружен у 3 тыс. 915 граждан.
Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 191 тыс. 812 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 5 тыс. 407 человек, а в целом уже выздоровели 947 тыс. 514 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.
Умерли от болезни 83 человека. Общее число жертв составляет 21 тыс. 816 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 1 млн 294 тыс. 208.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (320 инфицированных), Ивано-Франковской (292 новых больных), Киевской (242 заболевших) областях и в г. Киев (240 больных инфекцией).
Динамика распространения коронавируса в регионах такова:
г. Киев — 240 случаев;
Винницкая область — 122 случая;
Волынская область — 73 случая;
Днепропетровская область — 236 случаев;
Донецкая область — 110 случаев;
Житомирская область — 164 случая;
Закарпатская область — 188 случаев;
Запорожская область — 198 случаев;
Ивано-Франковская область — 292 случая;
Киевская область — 242 случая;
Кировоградская область — 43 случая;
Луганская область — 79 случаев;
Львовская область — 320 случаев;
Николаевская область — 199 случаев;
Одесская область — 89 случаев;
Полтавская область — 141 случай;
Ровенская область — 96 случаев;
Сумская область — 118 случаев;
Тернопольская область — 119 случаев;
Харьковская область — 118 случаев;
Херсонская область — 104 случая;
Хмельницкая область — 203 случая;
Черкасская область — 78 случаев;
Черновицкая область — 186 случаев;
Черниговская область — 157 случаев.
Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в январе «сбил» вторую волну коронавируса в Украине. Такое мнение высказал министр здравоохранения Максим Степанов. Глава Минздрава добавил, что полностью оценить результаты локдауна в январе можно будет после окончания жестких ограничений.