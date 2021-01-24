Коронавирус. Фото: Telegram

https://racurs.ua/n149444-koronavirus-v-ukraine-aktivno-otstupaet-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине начал отступать во время локдауна, который продлится до 24 января. Так, за минувшие сутки, 23 января, вирус был обнаружен у 3 тыс. 915 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 191 тыс. 812 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 5 тыс. 407 человек, а в целом уже выздоровели 947 тыс. 514 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 83 человека. Общее число жертв составляет 21 тыс. 816 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 1 млн 294 тыс. 208.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (320 инфицированных), Ивано-Франковской (292 новых больных), Киевской (242 заболевших) областях и в г. Киев (240 больных инфекцией).

Динамика распространения коронавируса в регионах такова:

г. Киев — 240 случаев; Винницкая область — 122 случая; Волынская область — 73 случая; Днепропетровская область — 236 случаев; Донецкая область — 110 случаев; Житомирская область — 164 случая; Закарпатская область — 188 случаев; Запорожская область — 198 случаев; Ивано-Франковская область — 292 случая; Киевская область — 242 случая; Кировоградская область — 43 случая; Луганская область — 79 случаев; Львовская область — 320 случаев; Николаевская область — 199 случаев; Одесская область — 89 случаев; Полтавская область — 141 случай; Ровенская область — 96 случаев; Сумская область — 118 случаев; Тернопольская область — 119 случаев; Харьковская область — 118 случаев; Херсонская область — 104 случая; Хмельницкая область — 203 случая; Черкасская область — 78 случаев; Черновицкая область — 186 случаев;

Черниговская область — 157 случаев.

Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в январе «сбил» вторую волну коронавируса в Украине. Такое мнение высказал министр здравоохранения Максим Степанов. Глава Минздрава добавил, что полностью оценить результаты локдауна в январе можно будет после окончания жестких ограничений.