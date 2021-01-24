Бой Макгрегор-Порье. Фото: UFC

https://racurs.ua/n149443-boy-makgregor-pore-zakonchilsya-istoricheskim-nokautom-video.html

Ракурс

Бой Конора Макгрерора и Дастина Порье, который состоялся в ночь с 23 на 24 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ), закончился неожиданным нокаутом для ирландца.

Первый раунд Макгрегор начал очень активно, пытаясь атаковать соперника левым боковым. Порье ответил лоукиком, и сразу перевел поединок на канвас. Ирландец выбрался из сложного положения, после чего оппоненты обменялись ударами плечом. Макгрегор продолжал действовать более активно, попадал джебом и ударной левой, но Порье хорошо оборонялся и выдерживал его удары. Единственное, что он мог противопоставить сопернику — единичные лоукики, которые через раз доходили до цели.

А вот второй раунд уже показал совсем другую картину. Макгрегор начал все чаще промахиваться, а Дастин монотонно атаковал ноги соперника. В середине пятиминутки американец неожиданно перехватил инициативу, и начал набрасывать соперника правыми, к чему ирландец оказался заметно не готов. Он стал пятиться, а его действия в обороне не выдерживали никакой критики. Еще пару попаданий, и Макгрегор сидел на канвасе. А дальше дело техники — Дастин забивал соперника, рефери остановил бой.

Таким образом, после поражения в 2014 году Порье взял реванш у своего обидчика. Превратится ли эта битва на трилогию — пока не понятно, но яркие основания для этого есть. А Макгрегор впервые в своей карьере побывал в тяжелом нокауте.

Напомним, ранее мы сообщали, что Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, был задержан на острове Корсика во Франции. Его подозревают в попытке сексуального насилия и непристойном поведении. Сообщается, что 32-летний ирландец все обвинения опровергает.