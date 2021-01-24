Бій Макгрерор Пор'є. Фото: UFC

https://racurs.ua/ua/n149443-biy-makgregor-porie-zavershyvsya-istorychnym-nokautom-video.html

Ракурс

Бій Конора Макгрерора і Дастіна Пор'є, який відбувся в ніч з 23 на 24 січня на «Бійцівському острові» в Абу-Дабі (ОАЕ), закінчився несподіваним нокаутом для ірландця.

Перший раунд Макгрегор почав дуже активно, намагаючись атакувати суперника лівим боковим. Пор'є відповів лоукіками, і відразу перевів поєдинок на канвас. Ірландець вибрався зі складного становища, після чого опоненти обмінялися ударами плечем. Макгрегор продовжував діяти більш активно, потрапляв джебом і ударною лівою, але Пор'є добре оборонявся і витримував його удари. Єдине, що він міг протиставити супернику — поодинокі лоукіки, які через раз доходили до цілі.





А ось другий раунд вже показав зовсім іншу картину. Макгрегор почав все частіше промахуватися, а Дастін монотонно атакував ноги суперника. В середині п’ятихвилинки американець несподівано перехопив ініціативу, і почав накидати суперника правими, до чого ірландець виявився помітно не готовим. Він почав задкувати, а його дії в обороні не витримували ніякої критики. Ще пара влучень, і Макгрегор сидів на канвасі. А далі справа техніки — Дастін забивав суперника, рефері зупинив бій.



Таким чином, після поразки у 2014 році Пор'є взяв реванш у свого суперника. Чи перетвориться ця битва на трилогію — поки не зрозуміло, але яскраві підстави для цього є. А Макгрегор вперше у своїй кар'єрі побував у важкому нокауті.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Конор Макгрегор, колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях, був затриманий на острові Корсика у Франції. Його підозрюють в спробі сексуального насильства і непристойній поведінці. Повідомляється, що 32-річний ірландець всі звинувачення спростовує.