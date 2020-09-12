Відомого бійця Конора Макгрегора затримали у Франції — у чому підозрюють зірку UFC

Конор Макгрегор. Фото: Просто спорт

https://racurs.ua/ua/n143753-vidomogo-biycya-konora-makgregora-zatrymaly-u-franciyi-u-chomu-pidozruut-zirku-ufc.html

Ракурс

Конор Макгрегор, колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях, був затриманий на острові Корсика у Франції.

Його підозрюють у спробі сексуального насильства і непристойній поведінці. Про це повідомляє Daily Mail.

Повідомляється, що 32-річний ірландець всі звинувачення спростовує. Деталі ситуації поки не уточнюються, але вже достеменно відомо, що скарга на зірку спорту була подана 10 вересня.

Спортсмена допитали поліцейські. Після допиту зірку UFC відпустили. Зазначимо, що ірландський спортсмен відпочивав на французькому острові останніми тижнями. Він також готувався до марафону на водних велосипедах з княгинею Монако, щоб популяризувати тему безпеки на воді.

Зазначимо, що в ММА Макгрегор провів 26 боїв. З них переможними виявилися 22 бої. У червні цього року легендарний ірландський боєць заявив, що покидає змішані єдиноборства.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що колишній чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату ірландець Конор Макгрегор здобув першу перемогу за три з лишком роки. Бій, який пройшов на турнірі UFC 246 в Лас-Вегасі, завершився через 40 секунд. Скандальний ірландець здобув перемогу технічним нокаутом.