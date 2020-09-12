Известного бойца Конора Макгрегора задержали во Франции — в чем подозревают звезду UFC

Конор Макгрегор. Фото: Просто спорт

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Ракурс

Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, был задержан на острове Корсика во Франции.

Его подозревают в попытке сексуального насилия и непристойном поведении. Об этом сообщает Daily Mail.

Сообщается, что 32-летний ирландец все обвинения опровергает. Детали ситуации пока не уточняются, но уже достоверно известно, что жалоба на звезду спорта была подана 10 сентября.

Спортсмена допросили полицейские. После допроса звезду UFC отпустили. Отметим, что ирландский спортсмен отдыхал на французском острове в последние недели. Он также готовился к марафону на водных велосипедах с княгиней Монако, чтобы популяризировать тему безопасности на воде.

Отметим, что в ММА Макгрегор провел 26 боев. Из них победными оказались 22 боя. В июне этого года легендарный ирландский боец объявил об уходе из смешанных единоборств.

Напомним, ранее мы сообщали, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата ирландец Конор Макгрегор одержал первую победу за три с лишним года. Бой, который прошел на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе, завершился через 40 секунд. Скандальный ирландец одержал победу техническим нокаутом.