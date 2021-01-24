Коронавірус у Києві. Фото: Istock

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Коронавірус у Києві пішов на спад у вихідні. За минулу добу захворювання підтвердили у 240 осіб, у тому числі у трьох дітей та двох медиків. Всього підтверджено 126 тис. 118 випадків інфікування у Києві. Наразі в столиці 65 тис. 953 активних хворих.

За добу померли шість пацієнтів, всього від початку пандемії у Києві від хвороби померли 2 тис. 278 киян. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі.

За добу у Києві захворіли:

129 жінок віком від 22 до 96 років;

108 чоловіків віком від 19 до 82 рокiв;

одна дівчинка у віці 12 років та двоє хлопчиків віком сім та 10 років.

До лікарень за добу госпіталізували 16 пацієнтів, решта хворих перебуває на самоізоляції під контролем лікарів. Найбільшу кількість випадків захворювання виявили за минулу добу у таких районах:

Дарницькому районі — 110;

Дніпровському районі —23;

Солом’янському районі — 31.

Одужали за минулу добу 915 людей. Всього коронавірус подолали 57 тис. 887 мешканців Києва.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що локдаун в Україні добігає кінця сьогодні, 24 січня. Вже завтра Україна повернеться до карантинних обмежень, які діяли у грудні 2020 року, оскільки епідеміологи зафіксували зниження кількості нових хворих та зменшення навантаження на систему охорони здоров’я. За час локдауну кількість заповнених ліжок у лікарнях знизилася до 30%.