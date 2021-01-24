Нова сесія ПАРЄ. Фото: 112.ua

https://racurs.ua/ua/n149454-prava-ludyny-v-krymu-ta-navalnyy-koly-proyde-nova-sesiya-parie.html

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Зимова пленарна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) відбудеться 25−29 січня у Страсбурзі.

Сесія відбудеться з дотриманням жорстких санітарних заходів. Усі, хто має намір фізично потрапити на засідання, повинні будуть здати тест на коронавірус, повідомляє «Укрінформ».

За наполяганням української делегації до порядку денної сесії включено питання порушення Росією прав людини в окупованому Криму. Асамблея проведе дебати з цієї проблематики без ухвалення резолюції.

Окрім цього, як заявив народний депутат Олексій Гончаренко, українська делегація оскаржуватиме повноваження російських парламентаріїв у ПАРЄ.

За терміновою процедурою також пройдуть дебати щодо арешту російського опозиційного політика Олексія Навального, про погіршення ситуації у Білорусі, а також загрози від великих ІТ-компаній свободі слова.

Серед деяких інших питань асамблея обговорить і хвалить резолюції щодо етичних, правових і практичних питань проведення вакцинації проти COVID-19, а також про незалежність суддів у Польщі та Молдові.

Делегати оберуть або переоберуть нових заступників генерального секретаря Ради Європи, генерального секретаря ПАРЄ, віце-президентів асамблеї, суддів Європейського суду з прав людини від Греції та Швейцарії.

Україна висунула на пост віце-президента асамблеї народного депутата Олександра Мережка, який з минулого року вже обіймає цю посаду.

Нагадаємо, РФ не вдалося включити до обговорення в асамблеї питання про нібито заборону російської мови та інших мов національних меншин в Україні.